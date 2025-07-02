Türk Kızılay, Orman Yangınlarına Karşı 288 Bin Kişiye Beslenme Desteği Sağladı

Türk Kızılay, Orman Yangınlarına Karşı 288 Bin Kişiye Beslenme Desteği Sağladı
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Türk Kızılay, ülke genelinde 13 ilde 18 farklı noktada orman yangınlarıyla mücadeleye destek vererek 288 bin kişilik beslenme hizmeti sağladı. Yangınların devam ettiği Hatay, Manisa, Bilecik ve Isparta'da da yardımlara aralıksız devam ediliyor.

Ülke genelinde 13 ilde 18 noktada orman yangınlarıyla mücadeleye destek veren Türk Kızılay, yangın müdahale ekiplerinin yanı sıra yangından etkilenen vatandaşlara yönelik 288 bin kişilik beslenme hizmeti sağladı. Kızılay'ın Hatay, Manisa, Bilecik ve Isparta'da devam eden orman yangınlarına müdahale çalışmalarına desteği ise sürüyor.

Ülke genelinde birçok noktada etkili olan ve hava şartlarının da etkisiyle hızla yayılan orman yangınlarına karşı mücadele aralıksız sürüyor. Yangınların ilk anından itibaren bölgedeki Afet Müdahale Merkezleri ve şubeleri aracılığıyla harekete geçen Türk Kızılay, toplam 13 ilde 18 farklı noktada 42 araç ve 150'yi aşkın personel ve gönüllüsüyle sahada görev aldı. Pek çok bölgede yangınlar kontrol altına alınırken Kızılay, orman yangınlarıyla mücadele eden ekipler ile yangınlardan etkilenen vatandaşlar olmak üzere toplamda 288 bin kişilik beslenme hizmeti sağladı.

Hatay, Manisa, Bilecik ve Isparta'da destek sürüyor

Kızılay, orman yangınlarının devam ettiği Manisa'nın Akhisar ilçesi ve Hatay'ın Antakya ilçesi ile Bilecik Merkez ve Isparta Sütçüler'de beslenme desteğini sürdürüyor. Bu 4 ilde görevlendirilen toplam 14 ikram ve müdahale aracıyla başta su, içecek, ikramlık ve kumanya olmak üzere yaklaşık 160 bin kişilik yardım ulaştırdı.

Yangınla mücadele ekipleri ve yangından etkilenen vatandaşları yalnız bırakmayan Türk Kızılay, muhtemel yangınlara karşı teyakkuz halinde çalışmayı sürdürüyor. - ANKARA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
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