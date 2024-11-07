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Türk Kızılay, Manisa Mesir Macunu ile Esnafa İkramda Bulundu

Türk Kızılay, Manisa Mesir Macunu ile Esnafa İkramda Bulundu
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Türk Kızılay Manisa İl Merkezi, Avrupa Coğrafi İşareti alan Manisa Mesir Macununu tanıtmak amacıyla pazar yerinde mesir macunlu süt ikramında bulundu. Esnaftan ve vatandaşlardan büyük ilgi gören etkinlik, Mesir Macunu'nun sağlık faydalarına dikkat çekti.

Türk Kızılay Manisa İl Merkezi Başkanlığı hem Avrupa Coğrafi İşareti alan Manisa Mesir Macununu esnafa tanıtmak hem de esnafın daha sağlıklı bir gün geçirmesine katkı sunmak amacıyla kendileri tarafından hazırlanan mesir macunlu süt ikramında bulundu.

Manisa'nın Şehzadeler ilçesinde bulunan pazar yerinde, Türk Kızılay ekipleri tarafından sabah saatlerinde hazırlanan mesir macunlu süt, Kızılay Gönüllü ve personelleri tarafından esnaf ve vatandaşlara ikram edildi. Avrupa Birliği'nden coğrafi işaret tescili alan 28'inci ürün olan, Manisa Mesir Macunu ikramının tadına bakan vatandaşlar, Türk Kızılay ekiplerine teşekkür etti.

Türk Kızılay Manisa İl Merkezi Başkanı Öner Gürsel, programla ilgili yaptığı açıklamada, Manisa Mesir Macunun artık sadece Manisa ve Türkiye'de değil, Dünya çapında bir marka haline geldiğini ve tanıtımı için Türk Kızılay böyle bir etkinlik planladıklarını söyledi. Mesir Macunun içeriğinde bulunan baharatlar nedeniyle bir şifa kaynadığı olduğuna dikkat çeken Gürsel, "Manisa Mesir Macunu adına yüzyıllardır festivaller düzenlenen değerli bir ürünümüzdür. Bu şifalı ürünümüz, Avrupa Birliği'nden coğrafi işaret alan 28'inci ürün oldu. Mesir Macunu artık sadece Manisa'ya ait bir lezzet olmaktan çıkıp, tüm dünyanın tanıdığı bir lezzet haline geldi. Mesir Macunu içeriğinde bulunan zengin baharatlar ve doğal bileşenler ile hem lezzetli hem de şifa kaynağı bir ürünümüzdür. Bizlerde bugün, Türk Kızılay Manisa İl Merkezi Başkanlığı olarak, Manisa'nın en önemli simgelerinden olan mesir macununu süt ile harmanlayıp vatandaşlarımıza ikram ettik. Kentimizin simgesi olan mesir macununa sahip çıkarak tanıtımı için elimizden geleni yapmaya devam edeceğiz" ifadelerini kullandı.

Pazar esnafından Şerif Durmuş, "Kızılay ekiplerine teşekkür ediyorum. Manisa'mıza özgü, çok şifalı, çok faydalı bir ürün. Herkese tavsiye ederim." derken esnaf Erhan Mercan "Çok güzel bir hizmet. Ayrıca hizmet nimettir. Allah dağıtanlardan razı olsun, hayırlarını kabul etsin" diye konuştu. - MANİSA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
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