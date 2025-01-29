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Türk Kızılay Kastamonu'dan Sokak Kedilerine Sıcak Yuvalar

Türk Kızılay Kastamonu'dan Sokak Kedilerine Sıcak Yuvalar
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Türk Kızılay Kastamonu Şubesi Kadın Kolları gönüllüleri, sokakta kalan kediler için parklara yuvalar yerleştirdi. Proje ile kedilerin hem ısınması hem de beslenmesi hedefleniyor.

Türk Kızılay Kastamonu Şubesi'nin kadın gönüllüleri tarafından başlatılan proje çerçevesinde, sokakta kalan kediler için parklara yuvalar yerleştirildi.

Soğuk havada sokakta kalan kediler için Türk Kızılay Kastamonu Şubesi Kadın Kolları gönüllüleri tarafından proje başlatıldı. Kedilere sıcak bir yuva oluşturulması için başlatılan proje çerçevesinde parklara kedi evleri yerleştirildi. Ayrıca parklara konulan kedi evlerinin içerisine yastıklar da yerleştirildi. Kedi evlerinin önünde bulunan kapların içerisine de mama ve su bırakıldı. Kediler hem sıcak yuvaya kavuşmuş oldu hem de kedi evlerinin önündeki kaplara konulan mama ve su sayesinde karınları doyurulmuş oldu.

Türk Kızılay Kastamonu Şubesi Kadın Kolları gönüllüleri başlatılan proje çerçevesinde, ilk etapta Kastamonu'da il merkezindeki bütün parklara kedi evleri yerleştirilecek. İkince etapta ise gerekli destek sağlanması durumunda il genelindeki bütün parklara kedi evleri konulacak.

"İnşallah projemizi daha da büyüterek sokaktaki hayvanlarımızı ısıtırız ve karınlarını doyururuz"

Sokakta kalan kedilerin ısınmaları ve aç kalmamaları için kedi evleri yaptıklarını belirten Türk Kızılay Kastamonu Şubesi Kadın Kolları Başkanı Ümran Cabbar, "Emeği geçen gönüllülerimize çok teşekkür ediyoruz. İnşallah daha fazla kedi evleri üretip daha fazla alana koyma imkanımız olur. Amacımız sokakta kalan kedileri, sokak hayvanlarını ısıtmak ve aç kalmalarının önüne geçmeyi hedefliyoruz. Hayvanlarımız sokaklarda üşüyorlar, birçok hayvan aç kalıyor, açlıktan ve susuzluktan ölen hayvanlar oluyor, soğuktan donan hayvanlar oluyor, bunların öldüklerini duyuyoruz, televizyonlarda izliyoruz. Bizler zaten hepimiz iyilik yolundayız, bir nebze de olsa sokaktaki canlarımıza dokunmak bizlerinde hoşuna gitti. Böyle bir düşünceyle yola çıkmak hoşumuza gitti. İnşallah projemizi daha da büyüterek sokaktaki hayvanlarımızı ısıtırız ve karınlarını doyururuz" dedi.

"Tosya yolu mevkiinden başlayarak ilimizdeki parklara kedi evleri koymaya başladık"

Sokak hayvanlarına sıcak bir yuva oluşturmak için toplandıklarını söyleyen Türk Kızılay Kastamonu Şubesi Kadın Kolları gönüllüsü Nefise Köylü ise, "İlimizde soğuktan üşüyen, yaralanan ya da hasta olan kedilerle değil de böyle korunaklı yerlerde muhafaza edilen, yaraları iyileştirilen kedilerle gündeme gelmelerini istiyoruz. Tosya yolu mevkiinden başlayarak ilimizdeki parklara kedi evleri koymaya başladık. Bunun bütün ilimizde genel olarak yayılmasını temenni ediyoruz. Katılan bütün gönüllülere teşekküre diyorum ve devamının gelmesini de temenni ediyorum" diye konuştu. - KASTAMONU

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
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