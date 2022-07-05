Türk Kızılay Kadın Teşkilatı Başkanı Yonca Öztaş oldu

Türk Kızılay Manisa Şubesi Kadın Kolları Başkanlığına düzenlenen tören ile Yonca Öztaş getirildi.

Kızılay Gönüllü Merkezi'nde düzenlenen törene, Türk Kızılay Manisa Şube Başkanı Atilla Efendioğlu, Türk Kızılay Manisa Kadın Teşkilatı Başkanı Yonca Öztaş, Kadın Teşkilatı Eski Başkanı Fatma Nuran Nüfuscu, Türk Kızılay Manisa Şube Başkan Yardımcısı Hakan Yılmazbaş, Kadın Teşkilatı yöneticileri, Türk Kızılay Manisa İl Müdürü Murat Köseler ile Toplumsal Güçlendirme Uzmanı Esra Karalı katıldı.

Türk Kızılay Manisa Şube Başkanı Atilla Efendioğlu, törende yaptığı konuşmada, Türk Kızılay'ın kendisine ihtiyaç duyulan her bölgede, din, dil ve ırk ayrımı yapmaksızın herkesin yardımına koştuğunu söyledi.

Kızılay Kadın Kollarının 20 yıllık başkanı Fatma Nuran Nüfuscu'nun ekibiyle birlikte başarılı çalışmalar yaptığını belirten Efendioğlu, "Bu bir bayrak değişim törenidir. Türk Kızılay Manisa şubemize 20 yıldan fazla hizmet etmiş olan Fatma Nuran Nüfuscu hanımefendi yerini Yonca Öztaş'a devrediyor. Türk Kızılay, kendisine ihtiyaç duyulan her bölgede, din, dil ve ırk ayrımı yapmaksızın herkesin yardımına koşan güvenilir bir kurumdur. Bu yarışta yıllarca hizmet etmiş olan Nuran hanıma emeklerinden dolayı teşekkür ediyor, Yonca hanıma da yeni görevinde başarılar diliyorum." dedi.

Türk Kızılay Kadın Manisa teşkilatı Başkanı Yonca Öztaş ise, önceki dönemlerde çeşitli STK'larda aldığı görev ile birçok ihtiyaç sahibi vatandaşa destek olduklarını belirterek, "Şuan itibariyle bulunduğumuz görev ile daha büyük daha güçlü projelere imza atacağız. Elbirliği ile ne kadar çok ihtiyaç sahibi vatandaşımıza dokunabilirsek bu en büyük hizmettir diye düşünüyorum." ifadelerini kullandı.

Düzenlenen törende, Türk Kızılay Manisa Şube Başkanı Atilla Efendioğlu ve Türk Kızılay Manisa Kadın Teşkilatı Başkanı Yonca Öztaş, Eski Başkan Fatma Nuran Nüfuscu'ya çiçek vererek plaket takdim etti. - MANİSA

İhlas Haber Ajansı / Yerel