Türk Kızılay'ında 4 Malatyalı - Haberler

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Türk Kızılay'ında 4 Malatyalı

İhlas Haber Ajansı - Yerel
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Türk Kızılay'ında 4 Malatyalı

Türk Kızılay Genel Kurulunda 4 Malatyalı görev aldı.

ANKARA (İHA) - Türk Kızılay Genel Kurulunda 4 Malatyalı görev aldı.

Türk Kızılay 103. Olağan Genel Kurulu 14 Mayıs 2022 Cumartesi günü Ankara'da gerçekleştirildi. Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, milletvekilleri, çok sayıda ülkenin temsilcileri ve tüm yurttaki delege ve gönüllülerin katılımı ile yapılan genel kurulun büyük bir coşku ile gerçekleştirildiği bildirildi. Kendisi de Malatyalı olan Türk Kızılay Genel Başkanı Dr. Kerem Kınık'ın tek liste ile girdiği ve oyların tamamını alarak yeniden Genel Başkanlığa seçildiği genel kurulda, Denetim Kurulu Başkan Yardımcısı olarak görev yapan Av. Umut Yalçın yeniden Denetim Kurulu Başkan Yardımcısı olarak görevlendirildi. Önceki dönem Türk Kızılay Malatya Şube Başkanı Ramazan Soylu ile halen Kızılay Yeşilyurt Şube Başkanı olarak görev yapan Dr. Dilek Korkmaz, Denetim Kurulu yedek üyeliklerine seçildiler. Genel kurulda seçilen kişilerin görev dağılımlarının önümüzdeki günlerde yapılacağı belirtildi. - MALATYA

İhlas Haber Ajansı / Yerel

Kızılay, Ankara, Mayıs, Türk, Yerel, Haberler

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