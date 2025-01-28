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Türk Kızılay, Halep'te Sevgi Mağazası Açtı

Türk Kızılay, Halep'te Sevgi Mağazası Açtı
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Türk Kızılay, Suriye'nin Halep kentinde ihtiyaç sahiplerine gıda ve giyecek sağlamayı amaçlayan 'Sevgi Mağazası'nı açtı. Mağaza haftada 5 gün hizmet verecek ve günde ortalama 250 kişiye ulaşmayı hedefliyor.

Türk Kızılay, bölgedeki ihtiyaç sahiplerinin gıda ve giyecek gibi hayati ihtiyaçlarının karşılanması amacıyla Suriye'nin Halep kentinde "Sevgi Mağazası" açtı.

Türk Kızılay'dan yapılan yazılı açıklamada, mağazanın açılışını Genel Sekreteri Murat Ellialtı ile Suriye Arap Kızılay'ı Halep Şube Başkanı Muhammed Şamma'nın açılışa katıldığı ifade edildi.

Açıklamada, bölgedeki ihtiyaç sahiplerinin gıda ve giyecek gibi hayati ihtiyaçlarının karşılanması amacıyla haftanın 5 günü açık olacak mağazanın, günlük 50 aileden ortalama 250 kişiye hizmet vermesinin planlandığı belirtildi. Açılışın ardından bölge sakinlerinin, Halep'teki Sevgi Mağazası'ndan kıyafet ihtiyaçlarını giderdiği kaydedilen açıklamada, Suriye genelinde hizmet veren mağaza sayısının 8'e ulaştığı belirtildi.

Açıklamada, Türkiye'deki bağışçıların desteğiyle Suriye'de yardım faaliyetlerinin daha da çeşitlendirileceği ifade edildi.

Türk Kızılay tarafından bölgede 200 gıda kolisi ile 250 kırtasiye seti dağıtıldığı da ifade edilen açıklamada, ziyaret kapsamında Suriye Arap Kızılay'ına bir adet ambulans hibe edildiği kaydedildi.

Açıklamada, Türk Kızılay'ın ilerleyen süreçte hayata geçireceği briket ev projeleri, sağlık hizmetleri ve düzenli insani yardım dağıtımlarıyla birlikte bölgedeki insani krizle mücadeleyi kararlılıkla sürdüreceği vurgulandı. - ANKARA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
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