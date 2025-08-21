Türk Kızılay, Gazze'de Günde 21 Bin Öğün Sıcak Yemek Dağıtıyor

Filistin Kızılayı'na ait El Kudüs Hastanesi'ne her gün 600 kişilik sıcak yemek ulaştıran Türk Kızılay, Gazze genelinde toplam 21 bin öğünlük sıcak yemek dağıtımı yapıyor.

Dünyanın dikkatle izlediği ve açlıktan ölümlerin yaşandığı Gazze'de insani yardım faaliyetlerini sürdüren Türk Kızılay, sıcak yemek dağıtımlarına da devam ediyor. Her gün Filistin Kızılayı iş birliği ile Gazze genelinde toplam 21 bin öğün sıcak yemek dağıtımı gerçekleştiren Türk Kızılay, yaralı ve hastaların kısıtlı imkanlarla tedavilerinin yapıldığı hastanelere de gıda yardımı ulaştırıyor.

Gazze Şeridi'nde bulunan Filistin Kızılayı'na ait El Kudüs Hastanesi'ne 600 kişilik yemek ulaştıran Türk Kızılay, hastalar ve refakatçileri ile sağlık çalışanlarının temel gıda ihtiyacına katkı sunuyor.

Türk Kızılay, bir yandan da Ürdün ve Mısır'dan insani yardım malzemesi geçişi için çalışmalarını aralıksız sürdürüyor. - ANKARA