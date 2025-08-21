Türk Kızılay, Gazze'de Günde 21 Bin Öğün Sıcak Yemek Dağıtıyor

Türk Kızılay, Gazze'de Günde 21 Bin Öğün Sıcak Yemek Dağıtıyor
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Türk Kızılay, Gazze'de Filistin Kızılayı ile işbirliği yaparak her gün 21 bin öğün sıcak yemek dağıtımını sürdürüyor. El Kudüs Hastanesi'ne 600 kişilik yemek ulaştırarak hastalar ve sağlık çalışanlarının gıda ihtiyacını karşılıyor.

Filistin Kızılayı'na ait El Kudüs Hastanesi'ne her gün 600 kişilik sıcak yemek ulaştıran Türk Kızılay, Gazze genelinde toplam 21 bin öğünlük sıcak yemek dağıtımı yapıyor.

Dünyanın dikkatle izlediği ve açlıktan ölümlerin yaşandığı Gazze'de insani yardım faaliyetlerini sürdüren Türk Kızılay, sıcak yemek dağıtımlarına da devam ediyor. Her gün Filistin Kızılayı iş birliği ile Gazze genelinde toplam 21 bin öğün sıcak yemek dağıtımı gerçekleştiren Türk Kızılay, yaralı ve hastaların kısıtlı imkanlarla tedavilerinin yapıldığı hastanelere de gıda yardımı ulaştırıyor.

Gazze Şeridi'nde bulunan Filistin Kızılayı'na ait El Kudüs Hastanesi'ne 600 kişilik yemek ulaştıran Türk Kızılay, hastalar ve refakatçileri ile sağlık çalışanlarının temel gıda ihtiyacına katkı sunuyor.

Türk Kızılay, bir yandan da Ürdün ve Mısır'dan insani yardım malzemesi geçişi için çalışmalarını aralıksız sürdürüyor. - ANKARA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
Defne Samyeli ile Rasim Ozan Kütahyalı arasında kimlik tartışması

Samyeli, "O aslında Alevi" diyen ROK'a fena patladı
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
'Yaşlanmış' yorumuna Nehir Erdoğan'dan tek cümlelik cevap

"Yaşlanmış" yorumuna ünlü oyuncudan tek cümlelik cevap
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.