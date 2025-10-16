Türk Kızılay Gazze'de Gıda Yardımı Dağıttı
Türk Kızılay, Gazze'de çatışmalardan etkilenen sivillere gıda yardımı ulaştırarak yaşam mücadelesine destek oldu. Her gün binlerce kişiye sıcak yemek sağlanırken, yeni yardım tırlarıyla insani operasyonlar hızlandırıldı.
Türk Kızılay, Gazze kentinin yıkıntılarla dolu mahallelerinde yaşam mücadelesi veren sivillere gıda yardımı ulaştırdı. Çatışmaların etkisiyle temel ihtiyaçlara erişimi olmayan ailelere gıda paketleri dağıtıldı.
Gazze'de çatışmaların başladığı ilk günden bu yana faaliyetlerini sürdüren Türk Kızılay, aşevi aracılığıyla da her gün binlerce kişiye sıcak yemek ulaştırıyor. Yeni yardım tırlarının geçişindeki artışla insani yardım operasyonlarını daha da hızlandıran Kızılay, Gazze halkının temel ihtiyaçlarını karşılamak için çalışmalarına devam ediyor. Gazze'de ailelere gıda paketleri dağıtıldı. - ANKARA
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel