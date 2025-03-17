Pozitifbank'ın yönetimi TMSF'ye devredildi

Yasa dışı bahis soruşturmasında bir şirket daha TMSF'ye devredildi
Gözlerin çevrildiği DEM Parti ve MHP görüşmesi bitti! İşte ilk açıklama

DEM heyetini kabul eden MHP'den tek cümlelik açıklama
Tülay Hatimoğulları 'Sayın Öcalan' dedi, MHP'li Semih Yalçın başını önüne eğdi

MHP'li Semih Yalçın, o ifadeyi duyunca başını önüne eğdi
Husiler'den Trump'ın 'cehennem' tehdidine kanlı tabutla yanıt

Trump'ın uykularını kaçıran video! Kanlı tabutlarla tehdit ettiler

Türk Kızılay, Gaziantep'te 9 Bin 200 İhtiyaç Sahibine İftar ve Sahur Yemeği Dağıtıyor

Türk Kızılay, Gaziantep'te 9 Bin 200 İhtiyaç Sahibine İftar ve Sahur Yemeği Dağıtıyor
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Türk Kızılay Gaziantep Şubesi, Ramazan ayı boyunca ihtiyaç sahibi 9 bin 200 kişiye iftar ve sahur yemeklerini evlerine ulaştırmaya devam ediyor. Aşevinde hazırlanan sıcak yemekler, hijyenik şartlarda, ihtiyaç sahiplerinin kapılarına kadar teslim ediliyor.

Türk Kızılay Gaziantep Şubesi'nce ihtiyaç sahibi 9 bin 200 kişinin iftar ve sahur yemeği evlerine kadar ulaştırılıyor.

Türk Kızılay Gaziantep Şubesi, Gaziantep Valiliği Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı işbirliği ve hayırseverlerin desteğiyle depremzede, engelli, hasta, yaşlılar ile yetimlerin de bulunduğu ihtiyaç sahibi 9 bin 200 kişinin Ramazan ayı boyunca her gün iftar ve sahur yemeklerini evlerine kadar ulaştırıyor. Yılın her döneminde ihtiyaç sahiplerine yönelik yemek, giyim ve gıda yardımları yapan Türk Kızılay Gaziantep Şubesi, Ramazan ayında çalışmalarını daha da yoğunlaştırdı. Gaziantep'te faaliyet gösteren aşevinde hazırlanan sıcak yemekler, vatandaşların kapılarına kadar götürülüyor. Türk Kızılay Gaziantep Şubesi bünyesindeki aşevinde görev yapan aşçılar, günün erken saatlerinde mesailerine başlayarak ihtiyaç sahipleri için yemek pişiriyor. Büyük kazanlarda hazırlanan yemekler, ekiplerce sefer taslarına konularak araçlarla ihtiyaç sahiplerinin evlerine götürülüyor. Hazırlıkların tamamlanmasının ardından harekete geçen ekipler, mahalle mahalle dolaşarak önceden belirlenen ihtiyaç sahiplerine yemeklerini ulaştırıyor. Hijyenik şartlarda, gıda mühendisi kontrolünde hazırlanan üç çeşit yemek, sefer taslarına konularak ekiplerce ihtiyaç sahiplerinin evlerine ulaştırılıyor. Ekipler, her gün kapı kapı dolaşarak yemekleri teslim ediyor, bir sonraki gün ise sefer taslarını alarak sıcak yemeklerle yeniden teslimat yapıyor.

Türk Kızılay Gaziantep Şube Başkanı Mustafa Bozgeyik, hayırseverlerin bağışlarıyla Ramazan ayı boyunca ihtiyaç sahibi ailelere sıcak yemek ulaştırmaya devam edeceklerini söyledi.

"Aşevimiz 7 gün 24 saat aktif bir şekilde çalışıyor"

Her gün 9 bin 200 kişiye sıcak iftar yemeği dağıttıklarını söyleyen Bozgeyik, "Mübarek Ramazan ayındayız. Bu ay bereketi, ihsanı ve yardımlaşmasıyla beraber tüm ülkemizde ve memleketimiz Gaziantep'imizde yaşanıyor; bununla beraber yaşatılıyor. Biz bu aşevimizden Ramazan ayında günlük olarak 9 bin 200 vatandaşımıza iftar ve sahur olmak üzere yemek ulaştırıyoruz. Aşevimiz 7 gün 24 saat olmak üzere aktif bir şekilde çalışıyor. Hayırseverlerimizin yardımlarıyla ve aynı zamanda Gaziantep Valiliği Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı işbirliği ile yılın 365 günü sürekli olarak ihtiyaç sahibi ailelerimize yemek ulaştırıyoruz. Burada yaptığımız çalışmalar temelde ihtiyaç sahiplerinin bize müracaatıyla, sosyal incelemelerinin yapılmasıyla, gerekli kontroller sağlandıktan sonra ihtiyaç sahibi ailelerimiz tespit ediliyor ve onlara sürekli olarak yemeklerini ulaştırıyoruz" dedi.

"Bu aşevi bölgemizde önem arz ediyor"

Ramazan ayı için kapasitelerini artırdıklarını bildiren Bozgeyik, "Şu an için 9 bin 200 kişiye iftar ve sahur olmak üzere yemeklerimizi ulaştırıyoruz. Bu aşevi bölgemizde çok önemli bir önem arz ediyor. Deprem döneminde ihtiyaç sahibi ailelerimiz için günlük 25 bin kişilik kapasiteyle olağanüstü yoğun bir çalışma içerisindeydik. Sürekli olarak burayı aktif tutuyoruz. Hayırseverlerimizin bağışlarını ve yardımlarını Kızılay'a ulaştırmalarını bekliyoruz" diye konuştu. - GAZİANTEP

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
img

Trafikte büyük değişiklik! Bunu yapan 170 bin lira ceza ödeyecek
img

Uzmanlar Türkiye için tarih verdi
img

"Erkek fazla" iptali! Alanya'daki otel bedelini ağır ödedi
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Emeklilikte yaş değişiyor mu? İşte milyonları ilgilendiren yeni formül

Emeklilikte yaş değişiyor mu? İşte dillendirilmeye başlanan formül
Süleyman Soylu'yu havalimanında çıldırtan uygulama! Kemerini çıkarıp attı

Süleyman Soylu'yu çıldırtan uygulama! Kemerini çıkarıp attı
Elini ayağını bağlayıp fuhuş yaptırmışlar! Nesrin ömrünün baharında hayata gözlerini yumdu

Elini ayağını bağlayıp fuhuş yaptırmışlar! Nesrin'den acı haber geldi
Kendilerini uyarmaya gelen polislere saldırdılar, ortalık savaş alanına döndü

Kendilerini uyarmaya gelen polislere böyle saldırdılar
Husiler: ABD'ye ait uçak gemisi USS Harry Truman 2. kez hedef alındı

Kızıldeniz'de sular ısınıyor! Trump'ı küplere bindirecek misilleme
KKTC'de tarihi başörtüsü kararı! Jet hızıyla yürürlüğe girdi

KKTC'de tarihi başörtüsü kararı! Jet hızıyla yürürlüğe girdi

Son Dakika Haberleri

title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.