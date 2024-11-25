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Türk Kızılay Erzurum, Yoğun Kar Yağışında Yolda Kalanlara Yardım Eli Uzattı

Türk Kızılay Erzurum, Yoğun Kar Yağışında Yolda Kalanlara Yardım Eli Uzattı
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Erzurum'da yoğun kar yağışı nedeniyle yolda kalan vatandaşlara Türk Kızılay ekipleri tarafından ikramlık malzemeler dağıtıldı. Kötü hava koşullarının zorluklarını hafifletmek amacıyla sahada aktif görev yapan ekipler, destekte bulunmaya devam edecek.

Erzurum'da yoğun kar yağışı nedeniyle yolda kalanların yardımına yetişen Türk Kızılay Erzurum Afet Müdahale Merkezi ekipleri, vatandaşlara ikramlık malzemeler dağıttı.

Erzurum-Çat-Bingöl Karayolu Çirişli mevkii, Erzurum-Bayburt karayolu Kop Dağı Geçidi, Erzurum-Aşkale-Erzincan karayolu Tepebaşı mevkii ve Erzurum Otogarı'nda bisküvi, kek, meyve suyu ve içme suyundan oluşan ikramlık malzemeler yolculara dağıtıldı.

Kötü hava koşullarının getirdiği zorlukları hafifletmek için sahada aktif görev yapan ekipler, vatandaşların mağduriyetlerini en aza indirmeye çalıştı.

Türk Kızılay'ı yetkililerinin, kötü hava şartları sürdüğü müddetçe destek çalışmalarına devam edeceğini belirtildi. - ERZURUM

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
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