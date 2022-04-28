Türk Kızılay Devrek Temsilciliğinden 'Huzura Vefa' projesi

Türk Kızılay Devrek temsilciliği yapmış olduğu şenlendirme projesi doğrultusunda proje ortakları Devrek Mesleki Eğitim Merkezi, Devrek Huzurevi Müdürlüğü ortaklığında, Huzurevi sakinlerinin 1 Mart-31 Haziran tarihleri arasında 6 ay süreyle geçmiş ile bağımız olan yaşlıların kişisel bakım hizmetleri üstlendiler.

Meslek liseleri aileleri ile buluşuyor doğrultusunda Devrek Kızılay ve Devrek Mesleki Eğitim Merkezi Müdürlüğü işbirliği ile huzurevi sakinlerinin bayram öncesi kişisel bakımları yapıldı. Usta öğretici Elif Aslan nezaretinde Devrek Huzurevine giden 11.sınıf kuaförlük kalfa adayı öğrenciler huzurevi sakinlerine bu tür hizmeti sunmaktan mutlu olduklarını dile getirdiler. Türk Kızılay tarafından yapılan açıklamada," Devrek Genç Kızılay gönüllülerimiz ile birlikte bize göre çok önem taşıyan bir projeyi hayata geçirmenin ve ortağı olmanın haklı gururunu yaşıyoruz. Projenin hizmet ayağını yürüten Mesleki Eğitim Merkezi Müdürü İsmail Derin ve Huzurevi Müdürü Hakan Saka'ya teşekkür ediyoruz" ifadeleri kullanıldı.

Mesleki Eğitim Merkezi Müdürü İsmail Derin'de "Eli öpülesi yaşlılarımıza böyle bir hizmeti sunmamıza destek sağlayan Türk Kızılay Devrek Temsilciliği yetkililerine çok teşekkür ediyorum. Yaşlılarımıza her türlü hizmeti görev olarak biliyoruz. İmkanlarımız ölçüsünde periyodik olarak huzurevinin hizmetinde bulunmaya devam edeceğiz" dedi. Devrek Huzurevi Müdürü Hakan Saka ise yaptığı açıklamada," Kurumumuz sakinlerinin huzuru ve onları hayata bağlayacak projeleri hayata geçirmeye devam ediyor. Kızılayın "Huzura Vefa Şenlendirme Projesi" doğrultusunda yapılan bu etkinlik, geçmişten geleceğe köprü olması açısından çok güzel oldu. Türk Kızılay Devrek Temsilciliğine bu organizasyonu hayata geçirdiği için teşekkür ediyorum" diye konuştu. - ZONGULDAK

İhlas Haber Ajansı / Yerel