Türk Kızılay Derneği'nden Patnos'ta Yaşlılara ve Kimsesizlere Destek

Ağrı'nın Patnos ilçesinde Türk Kızılay Derneği, sosyal sorumluluk projelerine bir yenisini ekledi. Yalnız yaşayan kimsesizler ve yaşlılara destek olmayı amaçlayan çalışma kapsamında, temel ihtiyaç malzemeleri ve hijyen ürünleri dağıtıldı.Projeyle, yardıma muhtaç bireylerin yalnızca fiziksel ihtiyaçları karşılanmakla kalmayıp, onların manevi olarak da yanında olunması hedefleniyor. Türk Kızılay'ın insana dokunan bu tür girişimleri, toplumda dayanışma ruhunu güçlendirmeye ve paylaşım bilincini artırmaya devam ediyor. - AĞRI