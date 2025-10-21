Haberler

Türk Kızılay Derneği'nden Patnos'ta Yaşlılara ve Kimsesizlere Destek

Türk Kızılay Derneği'nden Patnos'ta Yaşlılara ve Kimsesizlere Destek
Türk Kızılay Derneği, Ağrı'nın Patnos ilçesinde yalnız yaşayan kimsesizler ve yaşlılara temel ihtiyaç ve hijyen malzemeleri dağıttı. Projeyle, yardıma muhtaç bireylerin fiziksel ve manevi ihtiyaçlarının karşılanması hedefleniyor.

Türk Kızılay Derneği, Patnos'ta yalnız yaşayan kimsesizler ve yaşlılara temel ihtiyaç ve hijyen malzemeleri dağıttı.

Ağrı'nın Patnos ilçesinde Türk Kızılay Derneği, sosyal sorumluluk projelerine bir yenisini ekledi. Yalnız yaşayan kimsesizler ve yaşlılara destek olmayı amaçlayan çalışma kapsamında, temel ihtiyaç malzemeleri ve hijyen ürünleri dağıtıldı.Projeyle, yardıma muhtaç bireylerin yalnızca fiziksel ihtiyaçları karşılanmakla kalmayıp, onların manevi olarak da yanında olunması hedefleniyor. Türk Kızılay'ın insana dokunan bu tür girişimleri, toplumda dayanışma ruhunu güçlendirmeye ve paylaşım bilincini artırmaya devam ediyor. - AĞRI

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
