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Türk Kızılay, Deprem Bölgesindeki Çiftçilere 70,8 Milyon Lira Destek Ödemesi Gerçekleştirdi

Türk Kızılay, Deprem Bölgesindeki Çiftçilere 70,8 Milyon Lira Destek Ödemesi Gerçekleştirdi
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Türk Kızılay, Kahramanmaraş depremlerinin ardından başlattığı Çiftçi Destek Programı'nın ilk fazında 2 bin 797 çiftçiye toplamda 70,8 milyon lira ödeme yaptı. Destek, depremden etkilenen illerde tarım ve hayvancılığın yeniden canlanmasına katkı sağlıyor.

Türk Kızılay, deprem bölgesinde tarım ve hayvancılığın canlanmasına destek olmak için başlattığı Çiftçi Destek Programı'nın ilk fazı kapsamında 2 bin 797 çiftçiye 70,8 milyon lira ödeme yaptı.

Türk Kızılay, Kahramanmaraş depremlerinin ardından hayata geçirdiği Çiftçi Destek Programı'nın ilk aşamasını tamamladı. Depremden en çok etkilenen 6 ilde üretim araçları zarar gören çiftçilerin tarım ve hayvancılık faaliyetlerine devam etmelerini ve bölgedeki üretimi desteklemeyi amaçlayan program kapsamında toplamda 2 bin 797 çiftçiye iki aşamada verilecek destek tutarının ilk etabı olan 70 milyon 870 bin lira ödeme gerçekleştirildi.

Kahramanmaraş'ta 538, Hatay'da 439, Malatya'da 388, Adıyaman'da 591, Gaziantep'te 455 ve Osmaniye'de 386 olmak üzere Çiftçi Destek Programı'nın ilk fazından yararlanan toplam 2 bin 797 çiftçi, temel geçim kaynağı tarım ve hayvancılık olup ürün ve ekipman kaybı yaşayan küçük çaplı üreticilerden oluşuyor.

Destek sağlanacak çiftçilerin belirlenmesi sürecince 6 ilde bulunan İl Tarım Müdürlükleri'yle iş birliği yapan Kızılay, çiftçilerin Çiftçi Kayıt Sistemi (ÇKS) veya Hayvan Kayıt Sistemi'ne (Türkvet) kayıtlı olma şartı aradı. Program kapsamında verilecek destek miktarı ise ilgili kayıtlara göre ekim yapılan alan ya da sahip olunan büyükbaş/küçükbaş hayvan sayısı gibi kriterlere dayanarak çiftçilerin üretim kapasitesi ölçüsünde belirlendi.

Kızılay, deprem bölgesindeki illerde tarım ve hayvancılığa dayalı üretimin yeniden canlanmasına destek olmak için başlattığı Çiftçi Destek Programı'yla üreticilerin tarımsal girdi, ekipman, ham madde ve diğer malzemeleri temin ederek yeniden ayağa kalkmasına katkıda bulunuyor. Programın ilk fazından yararlanan çiftçiler, izleme ve değerlendirme süreci sonunda uygun bulunmaları halinde ikinci faz ödemelerini kasım ayında alacak. Böylece Kızılay'ın Çiftçi Destek Programı'yla 2024 yılında sağladığı toplam destek 141 milyon 740 bin liraya ulaşacak.

6 Şubat depremlerini takiben hayata geçirdiği program kapsamında 2023 yılında ise 860 çiftçiye toplamda 24 milyon 761 bin lira nakit desteği sağlayan Türk Kızılay, deprem bölgesinde tarım ve hayvancılığa dayalı üretimi canlandırmak amacıyla çalışmayı sürdürüyor. - ANKARA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel

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