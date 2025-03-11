Türk Kızılay'dan Ramazan'a Özel Kan Bağışı Uygulaması

Türk Kızılay, Ramazan ayı boyunca oruç tutan ve kan veremeyen vatandaşlar için kan bağışı saatlerini iftardan sonraya uzattı.

Türk Kızılay tarafından Ramazan ayında kan bağışı saatleri iftardan sonra ve gece 02.00'a uzatıldı. Ramazan ayı boyunca yapılan uygulama ile oruç tutan ve kan veremeyen vatandaşlar, iftardan sonra tüm Türkiye'deki kan bağışı noktalarına giderek kan verebiliyor. İstanbul Fatih'teki Çapa Kan Bağışı Merkezi'nde iftardan sonra kan vermeye gelen vatandaşların ise yoğun ilgisi olduğu görüldü.

Türk Kızılay Kan Hizmetleri Genel Müdürlüğü Avrupa Bölge Kan Merkezi doktorlarından Dr. Burak Kızanlık, "İçinde bulunduğumuz yer Türkiye'nin en eski iki kan bağışı merkezlerinden bir tanesi olan Çapa Kan Bağışı Merkezi ve 1957 yılından beri İstanbulluların hizmetinde. Vatandaşlarımız ihtiyaç sahibi olan hastalara kan bağışında bulunuyorlar. İçinde bulunduğumuz mübarek Ramazan ayı sebebiyle iftardan sonra kan bağışlarını kabul ediyoruz. Normal günlere göre saatlerimizi uzatmış bulunmaktayız. Oruçlu iken kan bağışında bulunamayan vatandaşlarımızı düşünerek iftar sonrası gece saat 02.00'a kadar kan bağışlarını kabul ediyoruz. Sadece İstanbul için değil, tüm Türkiye için en güncel kan bağışı saatlerini ve kan bağışı noktalarını internet sitesinden ya da cep telefonlarınıza indirebileceğiniz kan bağışı uygulamasından takip edebilirsiniz. Yoğunluk şu anda gayet iyi. İftar sonrası vatandaşlarımız teveccüh gösteriyorlar. Yoğun bir şekilde kan bağışına devam ediyorlar. İnşallah Ramazan ayının sonuna kadar bu devam eder" dedi. - İSTANBUL