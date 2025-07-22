Türk Kızılay Aydın Şubesi Kan Bağışına Davet Etti

Türk Kızılay Aydın Şubesi Kan Bağışına Davet Etti
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Türk Kızılay Aydın Şubesi Başkanı Sefa Şık, yaz aylarında yaşanan kan bağışındaki azalmaya dikkat çekerek vatandaşları kan bağışında bulunmaya çağırdı. Kan stoklarının kritik seviyelere düştüğünü belirten Şık, bilinç oluşturmak için destek talep etti.

Türk Kızılay Aydın Şubesi Başkanı Sefa Şık, yaz aylarında hava sıcaklıklarının etkisi ile azalan kan bağışları dolayısıyla vatandaşları kan bağışına davet etti.

Türk Kızılay Aydın Şubesi Başkanı Sefa Şık yaptığı açıklamada, "Türk Kızılay, 2005 yılında Sağlık Bakanlığı'nın himayesi ve denetiminde, güvenli kan temininde yaşanan sıkıntıları ortadan kaldırmayı hedefleyen "Güvenli Kan Temini Programı'nı başlatmıştır. Program kapsamında etkin bir organizasyon ile ülke genelinde yayılarak en güvenli bağışçılardan sağlanan kanı; çağın gerektirdiği laboratuvar işlemlerinden geçirip, bileşenlerine ayırarak uygun ısı şartlarında hastanelere ulaştırılması amaçlanmaktadır. Türk Kızılay; 2005 yılından bu güne kadar 29 olan Kan Merkezi ve İstasyon sayısını; 18 Bölge Kan Merkezi ve 68 Kan Bağışı Merkezi olmak üzere 86 ya yükselterek, kan bağışı kazanım faaliyetlerini yoğun olarak sürdürmektedir. Kanın kaynağı sadece insandır. Yaz aylarında olmamız ve aşırı sıcakların bölgemizi etkisi altına almasıyla azalan kan bağışları nedeniyle kan stok seviyemiz kritik sınırlara inmiştir. Kana ihtiyaç duyan hasta ve hasta yakınları mağduriyet yaşamaktadır. Bu mağduriyetin yaşanmaması ve toplumuzda kan bağışı hakkında bilinç oluşturabilmek için çağımızın getirdiği teknolojik imkanlardan ve iletişim araçlarından yararlanarak desteklerinizi istiyoruz" dedi. - AYDIN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
26 ilde anket yapıldı, çıkan sonuç liderleri kara kara düşündürecek

26 ilde anket yapıldı, çıkan sonuç liderleri kara kara düşündürecek
İki ili saran yangının büyüklüğünü anlatan görüntü! Alevlerden hortum oluştu

İki ili saran yangını en iyi anlatan görüntü! Alevlerden hortum oluştu
Kulisler hareketli! İki vekil CHP'ye geçiyor

Kulisler hareketli! İki vekil CHP'ye geçiyor
Anne olmaya hazırlanan İrem Helvacıoğlu, karnı burnunda son halini paylaştı

Karnı iyice belirginleşti! Ünlü oyuncu doğum için gün sayıyor
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Güldür Güldür Show'da sürpriz veda: Ünlü oyuncu yeni sezonda yok

Güldür Güldür Show'da sürpriz veda: Ünlü oyuncu yeni sezonda yok
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.