Türk Kızılay Aydın Şubesi Kan Bağışına Davet Etti

Türk Kızılay Aydın Şubesi Başkanı Sefa Şık, yaz aylarında hava sıcaklıklarının etkisi ile azalan kan bağışları dolayısıyla vatandaşları kan bağışına davet etti.

Türk Kızılay Aydın Şubesi Başkanı Sefa Şık yaptığı açıklamada, "Türk Kızılay, 2005 yılında Sağlık Bakanlığı'nın himayesi ve denetiminde, güvenli kan temininde yaşanan sıkıntıları ortadan kaldırmayı hedefleyen "Güvenli Kan Temini Programı'nı başlatmıştır. Program kapsamında etkin bir organizasyon ile ülke genelinde yayılarak en güvenli bağışçılardan sağlanan kanı; çağın gerektirdiği laboratuvar işlemlerinden geçirip, bileşenlerine ayırarak uygun ısı şartlarında hastanelere ulaştırılması amaçlanmaktadır. Türk Kızılay; 2005 yılından bu güne kadar 29 olan Kan Merkezi ve İstasyon sayısını; 18 Bölge Kan Merkezi ve 68 Kan Bağışı Merkezi olmak üzere 86 ya yükselterek, kan bağışı kazanım faaliyetlerini yoğun olarak sürdürmektedir. Kanın kaynağı sadece insandır. Yaz aylarında olmamız ve aşırı sıcakların bölgemizi etkisi altına almasıyla azalan kan bağışları nedeniyle kan stok seviyemiz kritik sınırlara inmiştir. Kana ihtiyaç duyan hasta ve hasta yakınları mağduriyet yaşamaktadır. Bu mağduriyetin yaşanmaması ve toplumuzda kan bağışı hakkında bilinç oluşturabilmek için çağımızın getirdiği teknolojik imkanlardan ve iletişim araçlarından yararlanarak desteklerinizi istiyoruz" dedi. - AYDIN