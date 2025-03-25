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Türk Kızılay Ağrı Şubesi, Ramazan'da İhtiyaç Sahiplerine Yardım Dağıtıyor

Türk Kızılay Ağrı Şubesi, Ramazan'da İhtiyaç Sahiplerine Yardım Dağıtıyor
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Türk Kızılay Ağrı Şubesi, Ramazan ayında hayırseverlerden gelen gıda kolilerini köylerdeki ihtiyaç sahiplerine ulaştırmak için gönüllü ekiplerle yardım çalışmalarına devam ediyor.

Türk Kızılay Ağrı Şubesi, Ramazan ayında ihtiyaç sahiplerine destek olmaya devam ediyor. Hayırseverlerin gönderdiği gıda kolileri, gönüllü ekipler tarafından köylere ulaştırılıyor.

Taşlıçay ilçesinde yürütülen yardım çalışmaları kapsamında ekipler, gündüz saatlerinde başladıkları iyilik yolculuğunu iftar sonrasında da sürdürüyor. Gece karanlığında da devam eden dağıtımlarla her haneye ulaşmayı hedefleyen ekipler, ihtiyaç sahiplerinin kapısını çalarak hayırseverlerin emanetlerini teslim ediyor.

Türk Kızılay Ağrı Şubesi yetkilileri, Ramazan boyunca yardım faaliyetlerinin süreceğini belirterek, destek veren tüm bağışçılara teşekkür etti. - AĞRI

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
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