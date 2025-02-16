Türk Kızılay Ağrı Şubesi'nden Öğrencilere Eğlenceli Ziyaret

Türk Kızılay Ağrı Şubesi, bir araya geldiği köy okulu öğrencilerine çeşitli hediyeler verdi.

Türk Kızılay Ağrı Şubesi, öğrencilere Kızılay'ı tanıtmak ve keyifli anlar yaşatmak için okul ziyaretlerine devam ediyor. Aşağı Dormeli köyü giden gönüllüler çocuklarla çeşitli oyunlar oynayarak hem Kızılay'ı tanıttı hem de çeşitli ikramlarda bulunarak keyifli anlar yaşadı. Gönüllüler tarafından hazırlanan hediye paketlerini alan öğrenciler, doyasıya eğlendi. - AĞRI