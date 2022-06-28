Son dakika haberleri... Türk Kara Kuvvetleri'nin kuruluş yıl dönümü dolayısıyla askeri bando konser verdi Son dakika gündem haberi: Türk Kara Kuvvetleri'nin kuruluş yıl dönümü dolayısıyla askeri bando konser verdi Türk Kara Kuvvetleri'nin 2231'inci kuruluş yıl dönümü dolayısıyla askeri bando tarafından konser programı düzenlendi. Türk Kara Kuvvetleri'nin kuruluş yıl dönümü dolayısıyla askeri bando konser verdi ERZURUM - Türk Kara Kuvvetleri'nin 2231'inci kuruluş yıl dönümü dolayısıyla askeri bando tarafından konser programı düzenlendi. Havuzbaşı kent meydanında düzenlenen programa vatandaşlar yoğun ilgi gösterdi. 9. Kolordu Komutanlığı Askeri Bandosu seslendiği marşlarla dinleyenleri mest etti. Konseri takip eden vatandaşlar ellerindeki bayraklarla büyük bir coşku yaşadı. Programda ayrıca Erzurum Büyükşehir Belediyesi mehteran ekibi de mini bir konser verdi. İhlas Haber Ajansı / M. Ertuğrul Polat - Yerel Yerel Güncel Haberler Son Dakika

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