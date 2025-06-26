Türk Kara Kuvvetleri'nin 2234'üncü kuruluş yıl dönümünde şehit aileleri ve gaziler onuruna yemek düzenlendi

Türk Kara Kuvvetleri'nin 2234'üncü kuruluş yıl dönümünde şehit aileleri ve gaziler onuruna yemek düzenlendi
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Balıkesir'in Edremit ilçesinde, Türk Kara Kuvvetleri'nin 2234'üncü kuruluş yıl dönümü dolayısıyla şehit yakınları ve gaziler onuruna yemek programı gerçekleştirildi.

Balıkesir'in Edremit ilçesinde, Türk Kara Kuvvetleri'nin 2234'üncü kuruluş yıl dönümü dolayısıyla şehit yakınları ve gaziler onuruna yemek programı gerçekleştirildi.

Edinilen bilgiye göre, 19. Komando Tugay Komutanlığı tarafından düzenlenen programa Edremit Kaymakamı Ahmet Odabaş, ilçe protokolü, şehit aileleri ve gaziler katıldı.

Yemekte şehit aileleri ve gazilerle yakından ilgilenen Kaymakam Odabaş, Türk Kara Kuvvetleri'nin köklü geçmişine ve üstlendiği misyona dikkat çekerek, "Türk Kara Kuvvetleri'nin 2234'üncü kuruluş yıl dönümünü kutluyor; başta büyük önder Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere bu uğurda canlarını feda eden tüm şehitlerimizi rahmet ve minnetle anıyorum. Aziz şehitlerimizin emaneti olan ailelerine ve kahraman gazilerimize sağlık ve huzur dolu bir ömür diliyorum. Bu vatan sizlere minnettar" dedi. - BALIKESİR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
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