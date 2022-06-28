Türk Kara Kuvvetleri'nin 2231'inci kuruluş yıl dönümü kutlandı - Haberler

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Türk Kara Kuvvetleri'nin 2231'inci kuruluş yıl dönümü kutlandı

İhlas Haber Ajansı - Yerel
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Türk Kara Kuvvetleri'nin 2231'inci kuruluş yıl dönümü kutlandı

Türk Kara Kuvvetleri'nin 2231'inci kuruluş yıl dönümü Erzurum'da kutlandı.

Türk Kara Kuvvetleri'nin 2231'inci kuruluş yıl dönümü Erzurum'da kutlandı.

9'uncu Kolordu Komutanlığı tarafından 109'uncu Topçu Alayı'nda düzenlenen etkinlik, saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunması ile başladı. Programda, Tank Üsteğmen Soner Altınel, günün anlam ve önemine binaen bir konuşma yaptı.

Bölge Bando Komutanlığı'nca mini bir konserin de icra edildiği kutlama etkinliği, birlik komutanlıkları tarafından hazırlanan, silah ve teçhizatın yer aldığı silah sergisinin gezilmesi ile son buldu. - ERZURUM

İhlas Haber Ajansı / Yerel

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