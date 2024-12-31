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Türk Kadınlar Birliği Erzurum Şubesi'nden 100. Yıl Sergisi

Türk Kadınlar Birliği Erzurum Şubesi'nden 100. Yıl Sergisi
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Türk Kadınlar Birliği Erzurum Şubesi, 100. kuruluş yıl dönümünde dernek binasında unutulmaya yüz tutmuş el sanatlarının sergilendiği bir etkinlik düzenledi. Sergide Erzurumlu kadınların el emeği eserleri büyük ilgi topladı.

Türk Kadınlar Birliği Erzurum Şubesi, 100. kuruluş yıl dönümü dolayısıyla dernek binasında anlamlı bir sergi düzenledi.

Serginin açılışına Şiddet Önleme İzleme Merkezi Müdürü Şükran Göktaş, Türk Kadınlar Birliği Erzurum Şube Başkanı Sevim Çebi ve dernek üyeleri katıldı.

Unutulmaya yüz tutmuş el sanatlarının yeniden gün yüzüne çıkarıldığı sergide, Erzurumlu kadınların el emeği ve göz nuru eserleri sergilendi. Kadınların geleneksel el sanatlarındaki hünerlerini sergilediği etkinlik, büyük beğeni topladı.

Başkan Sevim Çebi, yaptığı konuşmada, "Bu sergi hem derneğimizin 100 yıllık geçmişine bir saygı duruşu niteliğinde, hem de kadınlarımızın yeteneklerini ve kültürel değerlerimizi gelecek kuşaklara aktarmak için bir fırsat. Amacımız, bu el sanatlarını unutturmamak ve kadınlarımızın üretkenliğini desteklemek" dedi.

Sergi, yoğun ilgiyle karşılandı ve büyük takdir topladı. Etkinliğin yıl dönümü kutlamalarının bir parçası olarak düzenlendiği, ilerleyen günlerde farklı etkinliklerle devam edeceği bildirildi. - ERZURUM

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
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