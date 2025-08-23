Türk Kadın Dağcı Esin Handal, K2 Zirvesine Tırmanarak Tarihi Bir Başarıya İmza Attı

Türk kadın dağcı Esin Handal, 8 bin 611 metre yüksekliğiyle dünyanın en yüksek ikinci dağı olan K2' Dağı'na tırmanarak bir başarıya imza attı.

8 bin 611 metre yüksekliğiyle dünyanın en yüksek ikinci dağı olan K2' Dağı'na tırmanan Türk kadın dağcı Esin Handal, tarihi bir başarıya imza attı. Zorlu parkurları ve sert hava şartlarıyla bilinen K2 Dağı, yalnızca en deneyimli dağcıların cesaret edebildiği bir rota olarak kabul ediliyor. 2025 yılında sadece bir gün zirve tırmanışına açılan dağa çıkan 16 kişilik uluslararası ekibin içinde yer alan Handal, aynı gün zirveye ulaşan iki Türk kadından biri oldu. Daha önce de 7 bin metre üzerindeki beş dağa tırmanarak, eski SSCB döneminde verilen ve dünyada yalnızca 32 kadının sahip olduğu "Kar Leoparı" unvanını alan Handal, bu unvanı Türkiye'den kazanan ilk kadın olma özelliğini taşıyor. Öte yandan, 45 yaşındaki başarılı sporcu Handal, Sar Arama Kurtarma ve Acil Yardım Derneği'nde gönüllü olarak görev yapıyor.

25 yıldır dağcılık sporu ile uğraştığını belirten Esin Handal, "Yaklaşık 25 yıldır dağcılık sporu ile uğraşıyorum. İlk çıktığım dağ, dağ bile sayılmaz; Ilgaz Dağı idi. Ama çıktığımda çok mutlu oldum ve bunun bir kendimle yarış hali olduğunu gördüm. Yani vücudumun sınırlarını zorlamak sporu olduğunu gördüm ve çok hoşuma gitti. ve gittikçe, yavaş yavaş tabii, bunun eğitimini de alarak, Türkiye Dağcılık Federasyonu'ndan eğitim alarak yüksek dağlara ve teknik dağlara çıkmaya başladım" dedi.

"Süreç zordu ama sonunda başarıya ulaştığım için, zirveyi gördüğüm için inanılmaz mutluyum"

K2 Dağı'na tırmanış sürecini anlatan Handal, "K2 aslında çok zor bir dağ, yani dünyanın en zor dağı olduğu için K2 Dağı'na gitmeden önce birçok deneyimim olmuştu. Hem sekiz binlik hem yedi binlik dağlara çıktım ve kendimi geliştirdim. K2'nin çıkış aşaması hakikaten zordu çünkü tehlikeli bir dağ, çok fazla kaza oldu. Yani biz "aklimatizasyon tırmanışları" dediğimiz tırmanışlar yaparız zirve gününden önce ve ben üç kez uyum tırmanışı yaptım bu dağda. Her seferinde ya bir kaza oldu ya bir sakatlık oldu. Bu sene çok zorlu bir sezondu, aslında kuru bir sezondu. Bu yüzden çok fazla taş düşmesi vardı. Yani süreç zordu ama sonunda başarıya ulaştığım için, zirveyi gördüğüm için inanılmaz mutluyum" ifadelerini kullandı.

"Bir Türk kadını olarak bunca yıl sonra K2'nin zirvesinde olmak hakikaten güzel bir duygu"

Tırmanış sürecinin çok uzun sürdüğünü söyleyen Handal, "Süreç çok uzun sürdü. Bu seneye özel bir durumdu bu aslında. Genel olarak hem ulaşım hem gelmemiz ve beklememiz iki ay sürdü. İki ay boyunca K2 Dağı'nın zirvesi sadece bir gün için açıldı ve bir gün içerisinde herkes zirveyi yaptı ve geri dönüldü. Yani sadece bir günde herkes aynı gün zirve yapmış oldu. Bir Türk kadını olarak bunca yıl sonra K2'nin zirvesinde olmak hakikaten güzel bir duygu. Çünkü hem ülkemi temsil ediyorum, hem bir kadın olarak bu yüksekliklere ve bu zorluklarla başa çıkabildiğimi gösteriyorum. Yılların emeğinin karşılığını almış oldum, çok mutluyum" diye konuştu

"Dağ çıkan her dört kişiden bir kişinin öldüğü istatistiki olarak söyleniyor"

K2 Dağı hakkında bilgiler veren başarılı sporcu Handal, "Everest Dağı kadar yüksek değil ama Everest'ten daha teknik ve oldukça tehlikeli bir dağ. Dağ çıkan her dört kişiden bir kişinin öldüğü istatistiki olarak söyleniyor. Çok fazla çığ riski var, çok fazla taş düşme riski var ve taşlardan kaçamıyorsunuz. Özellikle bu sene çok kuru bir sezon olduğu için çok fazla taş düşmesi oluyordu. Taşların şimşek gibi geçtiğini duyuyorsunuz ve sadece sesi duyduğunuz zaman kapanmaktan başka yapabilecek hiçbir şey yok." sözlerini kullandı.

İlk kar leoparı nvanını alan Türk kadın olduğunun altını çizen Handal, "İlk kadın kar leoparı benim Türkiye'de, bu ünvanı alabilmek için eski SSCB'de bulunan en yüksek 5 dağ tırmanmanız gerekiyor ve ben onlara başarılı bir tırmanış yaptım ve ilk Türk kadın ünvanını aldım. Bu başarılı tırmanışlardan sonra da dünyanın en zor dağı K2'ye tırmanmış oldum. Bunu yaptığım için gururluyum. Bu ünvan Türki Cumhuriyetlerinde geçerli ve bütün bu dağlarda bayrağımız dalgalandırdım" şeklinde konuştu.

Bu spora başlamak gençlerin teşvik edilmesi gerektiğini söyleyen Handal, "Gençlerin ve özellikle kız çocuklarının bu spora başlamasını ve aileleri tarafından teşvik edilmesini çok isterim. Bu sporun eğitimini alırsanız ve nerede ne zaman yapacağınızı ve hava şartlarına uygun olarak doğru kararları verirseniz bunun hayati bir risk içerdiğini düşünmüyorum. Trafikte araç kullanmaktan daha fazla bir risk içermiyor ve bu sizin çocuklarınızı daha güçlü yapıyor" dedi. - İSTANBUL