TÜRK-İŞ'ten Kamu Çerçeve Protokolü Zirvesine Olumsuz Yanıt

TÜRK-İŞ Cumhurbaşkanlığı'nda komisyonla yapılan görüşmede Kamu Çerçeve Protokolü için olumlu bir netice alınamadığını açıkladı.

TÜRK-İŞ'in sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, "Bu akşam Cumhurbaşkanlığı'nda komisyonla yapılan görüşmenin sonucunda Kamu Çerçeve Protokolü için olumlu bir netice elde edilememiştir. Eylemlerimiz devam etmektedir. Kapsamlı açıklama daha sonra üyelerimiz ve kamuoyuyla paylaşılacaktır. Üyelerimize ve kamuoyuna saygıyla duyurulur" ifadelerine yer verildi. - ANKARA