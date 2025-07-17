TÜRK-İŞ'ten Kamu Çerçeve Protokolü Zirvesine Olumsuz Yanıt

Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

TÜRK-İŞ, Cumhurbaşkanlığı'nda yapılan görüşmede Kamu Çerçeve Protokolü için olumlu bir sonucun elde edilemediğini açıkladı ve eylemlerin devam edeceğini duyurdu.

TÜRK-İŞ Cumhurbaşkanlığı'nda komisyonla yapılan görüşmede Kamu Çerçeve Protokolü için olumlu bir netice alınamadığını açıkladı.

TÜRK-İŞ'in sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, "Bu akşam Cumhurbaşkanlığı'nda komisyonla yapılan görüşmenin sonucunda Kamu Çerçeve Protokolü için olumlu bir netice elde edilememiştir. Eylemlerimiz devam etmektedir. Kapsamlı açıklama daha sonra üyelerimiz ve kamuoyuyla paylaşılacaktır. Üyelerimize ve kamuoyuna saygıyla duyurulur" ifadelerine yer verildi. - ANKARA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
Osimhen'i istemediler! Liverpool yeni golcüsüne 138 milyon euro veriyor

Osimhen'i istemediler! Yeni golcüsüne 138 milyon euro veriyorlar
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
İsrail Şam'ı vuruyor! Suriye'den uluslararası topluma çağrı

İsrail, Şam'ı vuruyor! Suriye'den uluslararası topluma kritik çağrı
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.