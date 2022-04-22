TÜRK-İŞ Genel Başkanı Ergün Atalay: '1 Mayıs günü Taksim anıtına çelenk koyacağız'

TÜRK-İŞ Genel Başkanı Ergün Atalay ve TÜRK-İŞ Yönetim Kurulu Üyeleri 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü öncesinde basın toplantısı gerçekleştirdi. Açıklamalarda bulunan Atalay, "1 Mayıs günü Taksim anıtına TÜRK-İŞ yönetimiyle beraber çelenk koyacağız" ifadelerine yer verdi.

TÜRK-İŞ Genel Başkanı Ergün Atalay ve Yönetim Kurulu Üyeleri 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü öncesinde TÜRK-İŞ Genel Merkezinde basın toplantısı gerçekleştirdi.

"1 Mayıs günü Taksim anıtına çelenk koyacağız"

"1 Mayıs günü Taksim anıtına TÜRK-İŞ yönetimiyle beraber çelenk koyacaklarını aktaran Atalay, "Bu hafta ortasında çarşamba günü Türkiye'deki sendikalarla bir toplantı yaptık. KAMU-SEN, DİSK, KESK, EMUR-SEN, TÜRK-İŞ toplantının ana gündemi 1 Mayıstı. Önümüzdeki hafta 1 Mayıs çalışma hayatıyla ilgili olanları olmayanları yapabildiklerimizi yapamadıklarımızı taleplerimizi 1 Mayısta Türkiye'nin 81 vilayetinde Kıbrıs'ta dilimizin döndüğü kadar işçilerin problemlerini anlatacağız. Bu sene de 81 vilayette 30'unda ortaklaşa, geri kalanda her sendika kendi başına yapacak. Bizde 1 Mayıs günü Taksim anıtına TÜRK-İŞ yönetimiyle beraber çelenk koyacağız. Seneye de imkan olursa bütün sendikalarla beraber bütün sendikalar aynı alanda geçmişte olduğu gibi bir kutlamayı arzu ediyoruz" ifadelerine yer verdi. - ANKARA

İhlas Haber Ajansı / Yerel