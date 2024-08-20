TÜRK-İŞ Genel Başkanı Atalay: "Ülkenin en sıkıntı çeken topluluğuz"

ANKARA - Türkiye İşçi Sendikaları Konfederasyonu Genel Başkanı Ergün Atalay, "TÜRK-İŞ'in 1 milyon 400 bine yakın üyesi var, biz burada yaklaşık 4 milyonluk bir aileyiz. Sayı olarak bu ülkede çoğuz. Sıkıntı olarak da bu ülkenin en sıkıntı çeken topluluğuz" dedi.

TÜRK-İŞ Konfederasyonu Genel Başkanı Ergün Atalay, 81 ilde eş zamanlı olarak gerçekleştirilen basın açıklaması çerçevesinde konuştu. Hayat pahalılığı, yüksek enflasyon, vergi sistemi, işsizlik gibi konuların ele alındığı açıklamada Atalay, TBMM'nin açılmasıyla beraber çalışma hayatına dair sorunlara yönelik miting düzenleyeceklerini dile getirdi. Atalay, yaptığı konuşmada Türkiye'nin 81 vilayetinde il temsilcileri ve bölge temsilcileri eşliğinde işçilerin yaşadığı sıkıntıları 'zordayız, geçinemiyoruz, sıkıntıdayız, huzurumuz yok' başlıklı basın toplantılarıyla aktardıklarını kaydetti.

"Ülkenin en sıkıntı çeken topluluğuz"

TÜRK-İŞ'in 72 yıllık bir kurum olduğunu ve kendisinin bu kurumun 12'inci başkanı olduğu belirten Atalay, "Sizin gibi ben de ve diğer başkanlarımız da hepimiz işçi olarak, tulum giyerek bu dünyadaki yaşam mücadelesine başladık. Burada eski işçilerimiz var. Madenciler var. TÜRK-İŞ'in 1 milyon 400 bine yakın üyesi var. Biz burada yaklaşık 4 milyonluk bir aileyiz. Sayı olarak bu ülkede çoğuz. Sıkıntı olarak da bu ülkenin en sıkıntı çeken topluluğuz" ifadelerini kullandı.

"Memur çok almıyor, biz az alıyoruz"

Atalay, TÜRK-İŞ olarak taleplerinin yerine getirilmesi gerektiğini sözlerine ekleyerek, "Zaman zaman bize tepeden bakmayın, bizi yok saymayın, bizim haklı taleplerimizi yerine getirin. Bize ihtiyaç olduğu zaman TÜRK-İŞ hangi noktada olursa olsun bu ülkenin önde gelen dev bir kurumu. Kamuda ve özel sektörde çalışan arkadaşlarımız var. Öyle bir noktaya geldik ki bundan 16 ay evvel bir sözleşme yaptık. Kamuoyunda birçok kişi ortaya çıkarak, 'çöpçü müdür geçti, işçi daire başkanını geçti' dedi. Bugüne kadar bu ülkede memur işçi ayrımını dün de bugün yapmadım yarın da yapmayacağım. Memur çok almıyor biz az alıyoruz haberiniz olsun" diye konuştu.

"Türkiye'nin en büyük mitingini yapacağız"

Taleplerine ilişkin TÜRK-İŞ olarak miting yapacaklarını da kaydeden Atalay, "Meclis açılır açılmaz Ankara'nın göbeğinde olacağız ama böyle değil. Türkiye'nin en büyük mitingini yapacağız haberiniz olsun. Öyle bir noktadayız ki bu ülkede siyasi partiler var, dernekler var olması da gerekir ama ister bakan olsun ister bürokrat olsun ister STK başında bir arkadaş olsun herkesin adil olması gerekiyor, herkesin düzgün şekilde iş yapması gerekiyor. Kalem elinde diye siyasilerle baskı yapmaması gerekiyor. Ülkeye de siyasilere de faydası yok" açıklamasında bulundu.

Atalay'ın konuşmasının ardından TÜRK-İŞ Ankara İl temsilcisi Nihat Zengin, TÜRK-İŞ ortak bildirisi çerçevesinde açıklamalarda bulundu. Bildiride enflasyon oranları, kamuda tasarruf tedbirleri, vergi sistemi, Toplu İş Sözleşmeleri Çerçeve Anlaşma Protokolü hakları konuları ele alındı. Zengin'in açıklamasının ardından Basın açıklamasına katılan TÜRK-İŞ üyeleri olaysız olarak dağıldı.