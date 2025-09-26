TÜRK-İŞ Genel Başkanı Atalay, Maden Şehidi Orhan Maskar'ın Ailesine Taziye Ziyaretinde Bulundu

(ZONGULDAK) -TÜRK-İŞ Genel Başkanı Ergün Atalay, Zonguldak'ta göçükte yaşamını yitiren maden işçisi Orhan Maskar'ın Bartın'daki ailesine taziye ziyaretinde bulunarak, "Maden şehidimizin mekanı cennet olsun. Son olsun diyoruz, olmuyor" dedi.

Türkiye İşçi Sendikaları Konfederasyonu (TÜRK-İŞ) Genel Başkanı Ergün Atalay, Zonguldak'ta meydana gelen göçükte hayatını kaybeden maden işçisi Orhan Maskar'ın ailesine taziye ziyaretinde bulundu.

Türkiye Taşkömürü Kurumu (TTK) Karadon Müessesesi Kilimli İşletmesi'ne bağlı ocakta 25 Eylül'de meydana gelen göçükte yaşamını yitiren Orhan Maskar, Bartın'ın Kozcağız beldesine bağlı Ellibaş köyünde düzenlenen cenaze töreniyle toprağa verildi.

Cenazenin ardından köydeki taziye evine giden TÜRK-İŞ Genel Başkanı Atalay, baba Osman Maskar'a, oğulları Onurhan ve Recep Maskar'a ile aile yakınlarına başsağlığı dileğinde bulundu. Taziye evinde Kuran-ı Kerim okunarak dua edildi.

Atalay, burada yaptığı konuşmada, şunları kaydetti:

"Anneye, babaya, çocuklarına, hanımına, akrabalarına Allah sabır versin. Maden şehidimizin mekanı cennet olsun. Buradan 16 sene 70 kilometre gel-git, üç kuruş para için, çocuklarının rızkı için 5 binin üzerinde maden şehidi var. Son olsun diyoruz, olmuyor. Başta annesine, babasına, ailesine, çocuklarına, işçi arkadaşlarına başsağlığı diliyoruz."

Taziye ziyaretine TÜRK-İŞ Genel Başkanı Atalay'ın yanı sıra, Genel Maden İşçileri Sendikası (GMİS) Genel Başkanı Hakan Yeşil, Genel Başkan Yardımcısı İsa Mutlu, Genel Sekreter Yener Arslanbuğa, Genel Mali Sekreter Yalçın Yiğit, Genel Teşkilatlandırma ve Eğitim Sekreteri Tayfun Demir ile GMİS'e bağlı şube başkanları ve yöneticiler katıldı.