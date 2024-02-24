TÜRK-İŞ Genel Başkan Yardımcısı Pevrul Kavlak Hayatını Kaybetti
TÜRK-İŞ Genel Başkan Yardımcısı ve TÜRK METAL Sendikası Genel Başkanı Pevrul Kavlak, sağlık sorunları nedeniyle tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti. Cenaze töreni yarın yapılacak.
TÜRK-İŞ Genel Başkan Yardımcısı ve TÜRK METAL Sendikası Genel Başkanı Pevrul Kavlak tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti.
TÜRK-İŞ Genel Başkan Yardımcısı Kavlak, sağlık sorunları nedeniyle bir süredir tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti. Kavlak'ın cenazesi yarın saat 12.00'de Türk Metal Sendikası önünde yapılacak törenin ardından Kırıkkale Kavlak Caminde ikindi namazını müteakip kılınacak cenaze namazı sonrası aile mezarlığına defnedilecek. - ANKARA