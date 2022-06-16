Türk -İş Başkanı Ergün Atalay: "(Asgari ücret) Güzel müspet bir görüşme oldu Cumhurbaşkanı 'ben her şeyin farkındayım' dedi. - Haberler

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Türk -İş Başkanı Ergün Atalay: "(Asgari ücret) Güzel müspet bir görüşme oldu Cumhurbaşkanı 'ben her şeyin farkındayım' dedi.

İhlas Haber Ajansı - Yerel
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Türk -İş Başkanı Ergün Atalay: '(Asgari ücret) Güzel müspet bir görüşme oldu Cumhurbaşkanı 'ben her şeyin farkındayım' dedi.

Türk -İş Başkanı Ergün Atalay: "(Asgari ücret) Güzel müspet bir görüşme oldu Cumhurbaşkanı 'ben her şeyin farkındayım' dedi.

Türk -İş Başkanı Ergün Atalay: "(Asgari ücret) Güzel müspet bir görüşme oldu Cumhurbaşkanı 'ben her şeyin farkındayım' dedi. Bizim elimizdeki rakamlar onların elinde de var. Bakanımız çalışma yapıyor diye ifade etti. İnşallah önümüzdeki günlerde kamuoyuna bilgi verirler." - ANKARA

İhlas Haber Ajansı / Yerel

Asgari Ücret Türk İş Yerel Haberler

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