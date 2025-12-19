Türk-İş Genel Başkan Yardımcısı Kabaloğlu: "Asgari Ücret Komisyonu'na Katılmama Kararımız Devam Ediyor"

(EDİRNE) - TÜRK-İŞ Genel Başkan Yardımcısı İrfan Kabaloğlu, Asgari Ücret Komisyon toplantısına katılmama kararlarının devam ettiğini belirterek, "Asgari ücrette geçinebilecek şartların oluşması gerekiyor. Türkiye'deki yüzde 40-50'ye yakın emekçi arkadaşımız asgari ücretle çalışıyor. O yüzden katılmama kararımız devam ediyor. Ama her platformda da asgari ücretlerin sorunlarını konuşmaya devam edeceğiz" dedi.

TÜRK-İŞ Genel Başkan Yardımcısı İrfan Kabaloğlu, gazetecilere yaptığı açıklamada, TÜRK-İŞ olarak Asgari Ücret Komisyonu'nun yapısı değişmeden masaya oturmayacaklarını ifade etti. Kabaloğlu, asgari ücreti belirlemede belli kriterlerin olduğunu, asgari ücretlilerin sorunlarını konuşmaya devam edeceklerini söyledi. Kabaloğlu, şunları kaydetti:

"Biz TÜRK-İŞ olarak Ergün Atalay'ın başından beri söyledeği gibi Asgari Ücret Komisyonu'nun yapısı değişmeden daha adaletli, emek kesiminin taleplerini yerine getirecek bir yapı oluşmadan biz buraya girmeyeceğiz. Biz TÜRK-İŞ yönetimi olarak ve başkanlar kurulu olarak böyle bir kararı devam ettiriyoruz. Evet Çalışma Bakanımız dün TÜRK-İŞ'e geldi. Nabız tutuyor, 'ne düşünüyorsunuz' diyor. Biz daha önceki toplantıda dosya verdik. Asgari ücretle ilgili hangi kriterler göz önüne alınması lazım. Burada kira, eğitim, yol ücretleri ve sağlıkla ilgili bir kriter koyduk. Burada ne kadar artış var. 'Asgari ücreti artırırken de buna göre değerlendirin' dedik. Esasında bunlar hesaplandığında bir yıllık enflasyonun ne olduğunu gördüğümüz zaman nereye geldiği hesaplanabiliyor; 40 bin liranın üstüne çıkıyor esasında. Asgari ücrette geçinebilecek şartların oluşması gerekiyor. Türkiye'deki yüzde 40-50'ye yakın emekçi arkadaşımız asgari ücretle çalışıyor. O yüzden katılmama kararımız devam ediyor. Ama her platformda da asgari ücretlerin sorunlarını konuşmaya devam edeceğiz."