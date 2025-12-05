Haberler

Türk Hava Yolları ve South African Airways "Ortak Uçuş Anlaşmasına" imza attı

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Türk Hava Yolları ve South African Airways, 1 Mart 2026 itibarıyla başlayacak ortak uçuşları kapsayan bir kod paylaşımı anlaşmasına imza attı. Bu iş birliği, ticari ve kültür-turizm alanında önemli kazanımlar sağlamayı hedefliyor.

Türkiye'nin ve Güney Afrika'nın bayrak taşıyıcı havayolları Türk Hava Yolları ve South African Airways, 1 Mart 2026 itibarıyla başlayacak ortak uçuşları kapsayan kod paylaşımı anlaşmasına imza attı.

Cenevre'de düzenlenen törende anlaşma metni Türk Hava Yolları Yönetim Kurulu ve İcra Komitesi Başkanı Prof. Dr. Ahmet Bolat ile South African Airways CEO'su John Lamola tarafından imzalandı.

"Bu iş birliğimiz yalnızca ticari alanda değil kültür-turizm alanında da önemli kazanımlar kazandıracak"

İş birliğiyle ilgili açıklama yapan Türk Hava Yolları Yönetim Kurulu ve İcra Komitesi Başkanı Prof. Dr. Ahmet Bolat, "İmzalanan anlaşmayla iki ülke bayrak taşıyıcıları olarak, misafirlerimize daha kapsamlı seyahat imkanlarından yararlanma imkanı sunuyoruz. Bu iş birliğimizin yalnızca ticari alanda kalmayıp; ülkelerimiz arasındaki köklü kültür-turizm ilişkilerine de önemli kazanımlar sağlayacağına inanıyorum" dedi.

"Türk Hava Yolları, saygın bir küresel havayolu şirketidir"

South African Airways CEO'su John Lamola ise anlaşmaya ilişkin, " South African Airways, imzalanan bu anlaşmayı yolcularımız için güvenilir ve rekabetçi hava ulaşımını genişletme yolunda atılmış stratejik bir adım olarak görmektedir. Türk Hava Yolları, saygın bir küresel havayolu şirketidir ve bu iş birliği, Afrika ile Türkiye arasındaki bağlantıyı güçlendirme konusundaki ortak kararlılığımızı yansıtmaktadır. Bu iş birliği, turizmi, ticareti ve sürdürülebilir ekonomik kalkınmayı desteklemede önemli bir rol oynamaktadır" ifadelerini kullandı. Kod paylaşımı anlaşmasıyla iki havayolu arasındaki ticari iş birliğinin derinleştirilmesi ve her iki taşıyıcının konuklarına daha fazla seyahat alternatifi sunulması hedefleniyor.

Anlaşma kapsamında; South African Airways'in Johannesburg - Cape Town, Durban, Port Elizabeth, Windhoek, Harare, Victoria Falls ve Mauritius hatlarında, Türk Hava Yolları'nın ise İstanbul - Johannesburg, Cape Town, Durban, Frankfurt, Paris ve Londra parkurlarında karşılıklı kod paylaşımı yapılabilecek. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
Bahis soruşturmasında yeni operasyon! Çok sayıda futbolcu başkan ve yönetici gözaltına alındı

Çok sayıda futbolcu, başkan ve yönetici gözaltına alındı
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Babasının gözü önünde oğlunu vurdu! Kan donduran anlar kamerada

Babasının gözü önünde oğlunu vurdu
Dev firmanın elektrikli aracı kazada ikiye bölündü

Dev firmanın elektrikli aracı ikiye bölündü, dünya ayağa kalktı
Azerbaycan, Eurovision 2026'ya katılacak mı? Merak edilen soru yanıt buldu

Eurovision'da İsrail krizi! Azerbaycan büyük hayal kırıklığı yarattı
Ahmet Çakar ve eşi bahis soruşturmasında gözaltına alındı

Ahmet Çakar ve eşi gözaltında! İşte çok konuşulacak gerekçe
Babasının gözü önünde oğlunu vurdu! Kan donduran anlar kamerada

Babasının gözü önünde oğlunu vurdu
Erkek kıtlığı olan ülkede kadınlar 'saatlik koca' kiralıyor

Erkek kıtlığı olan ülkede kadınlar saatlik koca kiralıyor
Tartıştığı hemşire sonu mu oldu? Kan donduran iddia

Tartıştığı hemşire sonu mu oldu?
Bahis skandalında Türkiye'nin konuştuğu hakem de gözaltına alındı

Türkiye'nin konuştuğu hakem de gözaltına alındı
Diş çekiminde ölen Deniz'in doktoru konuştu; Kendimi kullanılmış hissediyorum

Ölen Deniz'in doktoru konuştu; Kendimi kullanılmış hissediyorum
2 ülkeden tarihi ittifak! Putin'in denizaltılarını avlayacaklar

2 ülkeden tarihi ittifak! Putin'in denizaltılarını avlayacaklar
Son düzlüğe girildi: Milyonlarca çalışanın izin sistemi sil baştan değişiyor

Milyonlarca çalışanın izin sistemi sil baştan değişiyor
Aynı ayakkabının Türkiye ile Yunanistan'daki fiyatı arasında dağlar kadar fark var

Türkiye ile Yunanistan'daki fiyatı arasında dağlar kadar fark var
Bahis soruşturmasında Mert Hakan Yandaş ve Metehan Baltacı da gözaltına alındı

İkisi de gözaltında
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.