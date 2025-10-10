Türk Hava Yolları ve Air Algérie'den Güçlü İş Birliği

Türk Hava Yolları, Cezayirli havayolu şirketi Air Algérie ile iş birliğini güçlendirmek amacıyla yeni bir mutabakat zaptı imzaladığını duyurdu.

Türk Hava Yolları, Cezayirli havayolu şirketi Air Algérie ile iş birliğini güçlendirmek amacıyla yeni bir mutabakat zaptı imzaladığını açıkladı. Anlaşma, Türk Hava Yolları Genel Müdürü Bilal Ekşi ve Air Algérie CEO'su Hamza Benhamouda tarafından her iki havayolunun üst düzey yöneticilerinin de katılımıyla Air Algérie'nin Cezayir'deki genel merkezinde gerçekleştirildi. Söz konusu mutabakatın, halihazırda yürürlükte olan kod paylaşımı anlaşmasının kapsamının genişletilmesi ve bağlantı imkanlarının artırılmasını da içeren zenginleştirilmiş bir iş birliği çerçevesi oluşturduğu kaydedilirken her iki havayolu şirketinin de kargo interline hizmetleri, uçak kiralama, ikram, lounge erişimi, bakım ve yer hizmetleri operasyonlarında ortak girişim fırsatlarını değerlendirdiği ve ayrıca çevre projeleri, sürdürülebilirlik girişimleri ve eğitim programları konusunda da iş birliği yapmayı planladığı ifade edildi.

"Bu ortaklığın iki ülke arasındaki kültürel ve ekonomik bağları güçlendireceğine inanıyoruz"

İş birliğine ilişkin değerlendirmede bulunan Türk Hava Yolları Genel Müdürü Bilal Ekşi, "Air Algérie ile süregelen ortaklığımız, uzun vadeli ve sürdürülebilir iş birliğine olan bağlılığımızı yansıtmaktadır. Bu anlaşma, her iki havayolu arasındaki ilişkileri derinleştirme yolunda önemli bir adımı temsil etmektedir. Diğer havayollarından daha fazla ülkeye uçan havayolu olarak, misafirlerimize daha fazla fayda ve seçenek sunmak amacıyla iş birliğimizi çeşitli alanlarda genişletmeye kararlıyız. Bu ortaklığın, Türkiye ve Cezayir arasındaki kültürel ve ekonomik bağları güçlendirirken karşılıklı büyümeyi de destekleyeceğine olan inancımız tamdır" diye konuştu.

Air Algérie SpA CEO'su Hamza Benhamouda ise Türk Hava Yolları ile stratejik iş birliğindeki bu yeni dönüm noktasından büyük memnuniyet duyduklarının altını çizerek, "Her iki bayrak taşıyıcı havayolu şirketi için hem iş birliği fırsatlarının genişlemesine hem de yetkinlik paylaşımına imkan tanıyacak bu kapsamlı mutabakat zaptı şüphesiz ki her iki kuruma ve yolcularımıza karşılıklı faydalar sağlayacaktır. Ayrıca, bu anlaşma her iki havayolu arasındaki bağları güçlendirmeye devam ederken, Türk Hava Yolları heyetini Cezayir'deki merkezimizde ağırlamaktan onur duyuyoruz." ifadelerini kullandı.

Türk Hava Yolları ve Air Algérie'nin imzalanan bu iş birliğiyle karşılıklı büyümeyi destekleyecek yeni fırsatlar sunmayı, ekonomik kalkınmaya katkı sağlamayı ve iki ülke arasındaki kültürel bağları daha da güçlendirmeyi hedeflediği belirtildi. - İSTANBUL