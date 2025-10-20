Haberler

Türk Hava Yolları'nın Yeni Crystal Business Class Süiti Son Test Aşamasında
Türk Hava Yolları, 2024 Farnborough International Airshow'da tanıtılan Crystal Business Class süitinin son test aşamasına geldiğini duyurdu. Yeni koltuklar, konfor ve teknoloji ile donatıldı. THY'nin kendi iştiraki tarafından tasarlanan süitler, uluslararası uçuşlarda hizmet verecek.

Türk Hava Yolları, 2024 yılında Farnborough International Airshow'da tanıtılan Crystal Business Class süitinin son test aşamasına geldiğini açıkladı.

Türk Hava Yolları, 2024 yılında İngiltere'nin Hampshire kentinde düzenlenen Farnborough International Airshow'da tanıtılan Crystal Business Class süitinin son test aşamasına geldiğini açıkladı. Türk Hava Yolları'nın iştirak şirketi Turkish Cabin Interior (TCI) tarafından üretilen yeni Crystal Business Class süiti, ayarlanabilir kapıya sahip filodaki ilk koltuklar olma özelliğini taşıdığı belirtildi. Yeni koltukların tüm misafirlere doğrudan koridor erişimi, orta koltuklar için ayarlanabilir mahremiyet paneli, 23 inç koltuk genişliği ve geniş bir ayak dinlendirme alanı ile konforlu bir deneyim sunduğu ifade edildi. Ayrıca tüm kenar süitlerde pencereye doğrudan erişim sunduğu kaydedilirken küresel markanın "Flow" marka kimliğine uygun olarak yeni süitlerde daha açık ve sıcak renkler, mermer görünümlü yan masa ve altın rengi tonlarında detaylar yer aldığı belirtildi.

"Yeni süitler havayolu için özgün bir ürün oluşturuyor"

Yeni süitlerin; ayarlanabilir ortam ve okuma ışıkları, evrensel priz, C tipi şarj girişleri, yan masa üzerinde kablosuz şarj ünitesi, gürültü önleyicili kulaklık girişi, açısı ayarlanabilir ayna, kapalı saklama alanı, ergonomik koltuk minderi ve 22 inçlik IFE ekranı gibi özelliklerle müşterilerin hizmetine sunulduğunun altı çizilirken THY'nin yeni koltukları, havayolu için özgün bir ürün oluşturmak amacıyla kendi iştirak firması TCI Aircraft Interiors tarafından geliştirilerek ve Türkiye'den temin edilen deriler ve kumaşlar kullanılarak Türk Hava Yolları'nın köklerine vurgu yapıldığı ifade edildi.

THY'nin kıtalararası uçuşlarında yer alacak olan yeni koltukların, havayoluna ait Airbus A350'lerine sipariş üzerine kademeli olarak takılacağı ve ayrıca yenilenecek olan Boeing 777 uçak filosunda da yerini alacağı açıklandı. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
Haberler.com
