Türk Hava Yolları'ndan Unutulmaz Uçuş Deneyimi

Türk Hava Yolları (THY) en uzun gecenin yaşandığı İstanbul'dan en uzun gündüzün yaşandığı Sidney'e uçuşu sırasında yolcularına hediye verdi. Uçuşta görevli kabin memurları ise kendi çaldıkları enstrümanlarla yolculara müzik ziyafeti sundu.

Dünyanın en çok noktasına uçan havayolu şirketi olan Türk Hava Yolları (THY) yolcularına unutulmaz uçuş deneyimi yaşattı. Türk Hava Yolları 21 Aralık günü en uzun gecenin yaşandığı İstanbul'dan en uzun gündüzün yaşandığı Sidney'e tarihi bir sefer düzenledi. Unutulmaz sefer için öncesi yolculara hediyeler dağıtıldı ve İstanbul Havalimanı'nda oluşturulan platformda hatıra fotoğrafı çektirdi. En uzun uçuş adı altında yapılan İstanbul-Sidney uçuşunda yolculara en büyük sürpriz ise kabin memurlarından geldi. Uçuşta görevli kabin memurları keman ve flüt eşliğinde müzik ziyafeti yolculara unutulmaz dakikalar yaşattı.

'Hedef Sindey'

THY, İstanbul-Sidney uçuşunu sosyal medya hesabından bir video ile paylaştı. Paylaşımda, "Hedef Sindey, yılın en uzun gecesinden en uzun gününe Vivaldi'nin zamansız notalarının rehberliğinde en sıra dışı yolculuğumuza çıktık. Havalimanında içten bir karşılama, uçakta keyifli sürprizler ve ömür boyu sürecek anılar. Bize katılan herkese, yolcuğu hedef kadar büyülü hale getirdiğiniz için teşekkürler" denildi. - İSTANBUL