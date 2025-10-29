Haberler

Türk Hava Yolları'ndan Karadağ'a Vize Uygulaması Açıklaması

Güncelleme:
Türk Hava Yolları, Karadağ'daki gelişmeler nedeniyle Türk vatandaşlarının 30 Ekim 2025 tarihinden itibaren Karadağ'a girişte vizeye tabi tutulacağını duyurdu. Ayrıca, vize kararı öncesi uçuşu olan yolculara iade ve değişiklik hakkı tanındı.

Türk Hava Yolları (THY), Karadağ'da yaşanan olaylar nedeniyle yarından itibaren Türk vatandaşlarının Karadağ'a girişte vizeye tabi tutulacağını açıkladı.

THY tarafından yapılan açıklamada, "Karadağ Dışişleri Bakanlığı'ndan edinilen bilgiye göre, umumi (bordo) pasaport hamili Türk vatandaşları 30 Ekim 2025 tarihinden itibaren Karadağ'a seyahatlerinde vize rejimine tabi tutulacaklardır. Karadağ'da oturum iznine sahip olanlar, en az 3 ay süreyle geçerliliği bulunan pasaportlarıyla vizesiz olarak Karadağ'a girebileceklerdir. Maksimum kalış süresi 30 gün ile sınırlı olmak kaydıyla Avustralya, Kanada, Japonya, Yeni Zelanda, İrlanda, Amerika Birleşik Devletleri, Birleşik Krallık ve Schengen Bölgesi ülkelerinden geçerli ve çok girişli vizeye sahip olanlar ile Avustralya, Kanada, Japonya, Yeni Zelanda, İrlanda ve Schengen Bölgesi ülkelerinden oturum iznine sahip olanlar, Karadağ'a vize almaksızın giriş yapabileceklerdir. Diplomatik, hizmet ve hususi pasaport hamilleri ise 180 gün içinde 90 günü aşmamak kaydıyla anılan ülkeye yapacakları seyahatlerinde vizeden muaf olmaya devam edeceklerdir. Vize başvuruları, Karadağ'ın Ankara Büyükelçiliği veya İstanbul Başkonsolosluğu aracılığıyla yapılabilecektir" denildi.

Türk vatandaşları için iade ve değişiklik hakkı tanındı

Vize kararı öncesi Karadağ'a uçuşu olan Türk vatandaşları için iade ve değişiklik hakkının tanındığı aktarılan açıklamada, "28 Ekim 2025 ile 31 Kasım 2025 tarihleri arasında uçuşu olan Türkiye Cumhuriyeti pasaportu olan yolcularımıza iade veya değişiklik hakkı tanınmıştır. Bilet iade işlemleri; Karadağ varışlı uçuşlarımıza bilet satın almış tüm yolcularımız, 9 Kasım 2025 tarihine kadar işlem yapmaları kaydıyla biletlerini kesinti olmadan iade edebileceklerdir. Bilet değişiklik işlemleri; Karadağ varışlı uçuşlarımıza bilet satın almış tüm yolcularımız, kesinti veya değişiklik ücreti ödemeden bilet seyahat tarihini 15 Aralık 2025 tarihine kadar uzatabileceklerdir" ifadelerine yer verildi. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
