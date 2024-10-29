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Türk Hava Yolları Cumhuriyet Bayramı'nda Özel Projelerle Tarih Yazdı

Türk Hava Yolları Cumhuriyet Bayramı'nda Özel Projelerle Tarih Yazdı
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Türk Hava Yolları, 29 Ekim'de Türk Bayrağı Temasıyla Birbirinden Özel Projelere İmza attı.

Türk Hava Yolları, 29 Ekim'de Türk Bayrağı Temasıyla Birbirinden Özel Projelere İmza attı. Dünyanın dört bir yanındaki çalışanlarıyla hazırladığı kutlama videosunu, X mecrasında özel 'custom like' ile paylaşan bayrak taşıyıcı, bu uygulamayı Türkiye'de kullanan ilk marka oldu.

Türkiye'nin bayrak taşıyıcı havayolu Türk Hava Yolları, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı sebebiyle eski adı Twitter olan 'X' sosyal medya platformunda özel bir projeye imza attı. Proje kapsamında, Türk Hava Yolları hesabından paylaşılan 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı kutlama tweetindeki 'beğeni' butonuna tıklayan takipçiler, Türk Bayrağı sürpriziyle karşılaştı. Bu tweetle Türk Hava Yolları, X platformundaki 'custom like' uygulamasını Türkiye'de kullanan ilk marka oldu.

#AsBayraklarıAs etiketini kullanan her kullanıcı, Türk Bayrağı emojisi sürprizi ile karşılaştı.

29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'nı dünyanın dört bir yanındaki çalışanları ile kutlayan küresel marka, 'Adımızda Türkiye, Kalbimizde Cumhuriyet' sloganıyla ve #AsBayraklarıAs etiketiyle özel bir video da hazırladı. X platformunda yapılan paylaşımlarda #AsBayraklarıAs etiketini kullanan her kullanıcı, yine Türk Bayrağı emojisi sürprizi ile karşılaştı.

Konuya ilişkin değerlendirmede bulunan Türk Hava Yolları Yönetim Kurulu ve İcra Komitesi Başkanı Prof. Dr. Ahmet Bolat, "Millet iradesinin tescili, bağımsızlığımızın nişanesi olan Cumhuriyetimizin ilanının 101. yıl dönümünü büyük bir gurur ile kutluyor, Cumhuriyetimizin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve kahraman silah arkadaşlarını, aziz şehitlerimizi ve gazilerimizi rahmet ve şükranla anıyoruz. Bu özel gün kapsamında hayata geçirdiğimiz özel projelerimizi de beğenilerinize sunuyoruz" dedi. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel

Cumhuriyet Bayramı Türk Hava Yolları Havacılık Teknoloji 29 Ekim Yerel

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