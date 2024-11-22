Türk Hava Yolları'na Yılın Vergi Kalkanlı Finansman İşlemi Ödülü

Türk Hava Yolları, 20 Kasım 2024 tarihinde İstanbul'da gerçekleştirilen Global Banking-Markets: CEE, CIS-Türkiye Ödülleri töreninde "Yılın Vergi Kalkanlı Finansman İşlemi" ödülüne layık görüldü.

Türk Hava Yolları, çeşitli para birimlerinde elde ettiği gelirleri sayesinde kur riskini en aza indirip, maliyet verimliliğini sağlamak amacıyla yenilikçi finansman işlemlerini gerçekleştirmeye devam ediyor. BNP Paribas tarafından Japonya Kalkınma Bankası (Development Bank of Japan) ortaklığıyla düzenlenen finansman işlemleri, 1 adet Airbus A350 uçağı için Balthazar Sigorta Destekli Finansman Yapısını ve 2 adet Rolls Royce motoru için Birleşik Krallık İhracat Finansmanı (UKEF) Garantili Finansmanı içeriyor. JPY cinsinden yaklaşık 235 milyon dolar değerindeki toplam finansman tutarı, Global Banking - Markets tarafından "Yılın Vergi Kalkanlı Finansman İşlemi" olarak kabul edildi.

Uygulamadaki başarılar ödüllerle taçlandırılıyor

Ödül ve finansman işlemine ilişkin değerlendirmede bulunan Türk Hava Yolları Yönetim Kurulu ve İcra Komitesi Üyesi ve Genel Müdür (Mali) Yardımcısı Doç. Dr. Murat Şeker, "İş ortaklarımız ile gerçekleştirdiğimiz örnek niteliğindeki bu finansman işlemi, filomuzu yeni nesil uçaklarla modernize ederken, en uygun maliyetli finansmana erişim için farklı finansman yapıları oluşturmamıza ve uygulamadaki başarımızın da bu tip prestijli bir ödül ile taçlandırılmasına vesile oluyor. Bu başarımızdan mutluluk duyuyoruz. Ödüle layık görülen finansman işlemimizde bizleri destekleyen tüm iş ortaklarımıza teşekkür ediyor ve başarılı ortaklığımızı sürdürmeyi umuyoruz" dedi.

Türk Hava Yolları uçak finansmanı ekibi, farklı yapılardaki uçak finansmanı işlemleri hakkında detaylı bilgi sahibi olan deneyimli kadrosu ile havayolu endüstrisinde en düşük finansman maliyetli işlem oranlarına ulaşmayı başardı.2009 yılından bu yana gerçekleştirdiği ve birçoğu ilk kez uygulamaya konulmuş finansman modelleri ile 'Global Transport Finance', 'Airline Economics', 'Airfinance Journal' ve 'Bonds, Loans -Sukuk Turkey' gibi dünyaca ünlü kuruluşlar tarafından her yıl farklı finansman ödüllerine layık görüldü. Böylelikle THY, son 10 yılda gerçekleştirdiği yaklaşık 16 milyar dolar değerindeki finansman işlemlerinde toplam 30'a yakın uluslararası finansman ödülü kazanarak, bu alanda da başarısını zirveye taşıdı. - İSTANBUL