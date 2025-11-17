Haberler

Türk Hava Yolları, İki Yeni Airbus A350-900 Uçağının Finansmanını Başarıyla Tamamladı

Güncelleme:
Türk Hava Yolları, iki yeni Airbus A350-900 uçağının teslimatı için yürütülen finansman sürecinin başarıyla sonuçlandığını duyurdu. Itasca'nın sigorta garantili havacılık finansmanı ile Bank of China ve JP Lease'in desteğiyle gerçekleştirilen bu işlem, Türk Hava Yolları'nın uluslararası iş birliklerini güçlendirmeye devam ettiğini ortaya koyuyor.

Türk Hava Yolları, büyümekte olan filosunda yer alacak iki yeni Airbus A350-900 uçağının teslimatı için yürütülen önemli finansman sürecinin başarıyla sonuçlandığını açıkladı.

THY, Itasca sigorta garantili havacılık finansmanı ürününü Japon öz sermayeli Finansal Kiralama (JOLCO) modeliyle birleştirerek iki yeni A350-900 uçağının teslimatını tamamlayarak uçak finansmanı portföyüne yenilikçi bir modeli daha eklediğini duyurdu. Gerçekleştirilen bu adımın, Türk Hava Yolları'nın seçkin uluslararası ortaklarıyla kurduğu güçlü iş birliğinin bir sonucu olduğunun altı çizilirken Itasca'nın rekabetçi sigorta çözümünün desteğiyle yürütülen bu finansman işlemi Bank of China tek kreditörlüğünde, Japon öz sermayesi JP Lease tarafından sağlandığı kaydedildi. Bu işlemin, Türk Hava Yolları'nın Itasca ile gerçekleştirdiği ilk JOLCO anlaşması olmasının yanı sıra, Bank of China ile JP Lease ve Türkiye'nin ulusal havayolu şirketi arasında tamamlanan ilk uçak finansmanı olma özelliğini taşıdığı ifade edildi.

"Küresel ortaklıklarımızı güçlendirmeye devam ediyoruz"

İşlemin başarıyla tamamlanmasıyla ilgili, Türk Hava Yolları Genel Müdür (Mali) Yardımcısı Doç. Dr. Murat Şeker, "Türk Hava Yolları olarak, uluslararası iş ortaklarımızın güvenini yansıtan ve yenilikçi finansman yapılarımızla kaynak çeşitliliğimizi güçlendiren bu önemli işlemi tamamlamaktan mutluluk duyuyoruz. Itasca, Bank of China ve JP Lease'e, destekleri ve değerli ortaklıkları için teşekkür ediyor ve Bank of China ve J.P. Lease'i, Türk Hava Yolları ile gerçekleştirdikleri ilk uçak finansmanı işlemi dolayısıyla tebrik ediyorum. Filo genişletme stratejimizi desteklerken küresel ortaklıklarımızı güçlendirmeye devam ediyoruz" dedi.

Bank of China Londra Merkezli Ulaştırma Sektörü Başkanı Arnaud Fiscel ise "Bu yeni A350-900 uçağının finansmanında Türk Hava Yolları'na destek olmaktan büyük mutluluk duyuyoruz. Bu işlemin başarıyla sonuçlanması, Bank of China ve Türk Hava Yolları arasındaki güçlü ilişkinin bir göstergesidir. Bu, aynı zamanda havacılık sektörüne özel çözümler sunma konusundaki güçlü yeteneğimizin de bir yansımasıdır. Finansmanın verimli ve sorunsuz bir şekilde tamamlanmasından dolayı tüm ilgili ekipleri tebrik ediyoruz" şeklinde konuştu.

JP Lease Products and Services Co., Ltd. Genel Müdürü ve İcra Kurulu Başkanı Teiji Ishikawa ise "Türk Hava Yolları'nın yeni A350-900 uçağının finansmanını desteklemekten büyük mutluluk duyuyoruz. Bu işlem, Türk havacılık sektörü ile olan güçlü ilişkimizi ve bağlılığımızı gösteriyor. Değerli ve yenilikçi ortaklarımızla birlikte bu işlemin Japon öz sermaye sağlayıcısı olarak yer almaktan gurur duyuyoruz" dedi.

Itasca İcra Kurulu Başkanı Gareth John ise "Bu işlem, Itasca'nın finansman platformunun gücünü, çok yönlülüğünü ve önde gelen küresel havayolları için yenilikçi sigorta destekli çözümler sunma yeteneğimizi vurguluyor. Türk Hava Yollarının iki yeni A350-900 uçağının teslimatını destekleyen bu JOLCO finansmanı, havacılık sektöründe verimli ve rekabetçi finansman yapıları sağlama taahhüdümüzü pekiştiriyor" ifadelerini kullandı. - İSTANBUL

