Türk Hava Yolları, Bank of China ile 2,9 Milyar Yuanlık Finansman Anlaşması İmzaladı

Türk Hava Yolları, Bank of China ile yeni bir finansman anlaşması sağladığını açıkladı. İşlem çerçevesinde, 5 yıl vadeli ve 2,9 milyar Çin Yuanı (yaklaşık 412 milyon ABD Doları) tutarındaki kredinin; havayolunun filo genişleme çalışmaları, büyüme planları, yeni tesis yatırımları ve İstanbul Havalimanı'ndaki altyapı projeleri gibi stratejik gelişim alanlarını destekleyeceği ifade edildi.

Dünyada en fazla ülkeye uçan hava yolu olan Türk Hava Yolları, Bank of China ile önemli bir finansman işlemini başarıyla tamamladı. Bank of China Türkiye A.Ş. koordinasyonunda gerçekleştirilen işlem kapsamında, 5 yıl vadeli ve 2,9 milyar Çin Yuanı (yaklaşık 412 milyon ABD Doları) tutarındaki kredi, havayolunun filo genişleme çalışmaları, büyüme planları, yeni tesis yatırımları ve İstanbul Havalimanı'ndaki altyapı projeleri gibi stratejik gelişim alanlarını destekleyecek. Yapılan finansman anlaşmasının, Türk Hava Yolları'nın finansman kaynaklarını çeşitlendirme yönündeki stratejik adımlarında yeni bir dönüm noktasını temsil ettiğine vurgu yapılırken bu anlaşmanın sürdürülebilir ve küresel ölçekte kapsayıcı büyüme vizyonuna olan bağlılığını da pekiştirdiği kaydedildi. Bank of China Türkiye A.Ş.'nin koordinasyonunda ve Bank of China Macau şubesinin kredi sağlayıcısı olarak yer aldığı bu finansmanın, Türkiye ile Çin arasındaki finansal iş birliğini güçlendiren ve iki ülkenin uzun vadeli stratejik hedefleriyle uyumlu bir nitelik taşıdığı belirtildi.

"Bu Finansman İki Ülke Arasındaki Bağların Gelişimine Katkı Sağlıyor""

Finansmana ilişkin açıklamalarda bulunan Türk Hava Yolları Yönetim Kurulu ve İcra Komitesi Üyesi ve Mali İşlerden Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı Doç. Dr. Murat Şeker, Bank of China ile gerçekleştirilen bu finansman işlemiyle iş birliğinin daha da derinleştiğinden memnuniyet duyduğunu söyleyerek, "Türk Hava Yolları olarak sürdürülebilir büyüme ve küresel genişleme hedeflerimiz doğrultusunda, Bank of China gibi önde gelen uluslararası kurumlarla kurduğumuz güvene dayalı iş birliklerini büyük bir değer olarak görüyoruz. Bu finansman, sadece bayrak taşıyıcımızın mali yapısını güçlendirmekle kalmayıp, Türkiye ile Çin arasındaki ekonomik ve kültürel bağların gelişimine de katkı sağlamaktadır" diye konuştu.

Gerçekleştirilen finansman işleminin, Türk Hava Yolları'nın uzun vadeli sürdürülebilirlik hedeflerini destekleyen yenilikçi ve çeşitlendirilmiş finansman çözümlerine yönelik stratejik vizyonunu bir kez daha ortaya koyduğunun altı çizilirken THY'nin küresel ölçekte saygın finansal kuruluşlarla geliştirdiği ortaklıklarla mali stratejisini güçlendirmeye ve 2033'teki 100. yıl hedefleri doğrultusunda filosunu ve uçuş ağını genişletmeyi kararlılıkla sürdürdüğü ifade edildi. - İSTANBUL