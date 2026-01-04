MSB: "Yılın ilk gününde, Gök Vatan semalarındaydık"

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Türk Hava Kuvvetlerinin yılın ilk gününde de görevlerini icra ettiği görüntüleri, "Yılın ilk gününde de her zaman olduğumuz yerde; Gök Vatan semalarındaydık" notuyla paylaştı.

MSB, 2026'nın ilk gününde, Balıkesir'in Bandırma ilçesinde konuşlu 6'ncı Ana Jet Üs Komutanlığınca ilk görev uçuşunun gerçekleştirildiğini sosyal medya hesabı üzerinden duyurdu. Açıklamada, söz konusu uçuşlara ilişkin görüntülere de yer verildi.

MSB tarafından yapılan paylaşımda, "Yılın ilk gününde de her zaman olduğumuz yerde; Gök Vatan semalarındaydık" ifadesi kullanıldı. - ANKARA