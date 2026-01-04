Haberler

MSB: "Yılın ilk gününde, Gök Vatan semalarındaydık"

Güncelleme:
Milli Savunma Bakanlığı, Türk Hava Kuvvetlerinin 2026'nın ilk gününde gerçekleştirdiği görev uçuşlarına dair görüntüleri paylaştı. Bakanlık, bu uçuşlarla ilgili olarak sosyal medya hesabında 'Gök Vatan semalarındaydık' mesajını iletti.

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Türk Hava Kuvvetlerinin yılın ilk gününde de görevlerini icra ettiği görüntüleri, "Yılın ilk gününde de her zaman olduğumuz yerde; Gök Vatan semalarındaydık" notuyla paylaştı.

MSB, 2026'nın ilk gününde, Balıkesir'in Bandırma ilçesinde konuşlu 6'ncı Ana Jet Üs Komutanlığınca ilk görev uçuşunun gerçekleştirildiğini sosyal medya hesabı üzerinden duyurdu. Açıklamada, söz konusu uçuşlara ilişkin görüntülere de yer verildi.

MSB tarafından yapılan paylaşımda, "Yılın ilk gününde de her zaman olduğumuz yerde; Gök Vatan semalarındaydık" ifadesi kullanıldı. - ANKARA

