Türk Hava Kuvvetleri Romanya'da NATO Hava Sahasını Koruma Görevine Başladı

Milli Savunma Bakanlığı, Türk Hava Kuvvetlerine ait 4 adet F-16 ve 71 personelin Blok-64 görevi çerçevesinde Romanya'daki Borcea Hava Üssü'ne intikal ederek, NATO hava sahasını koruma görevine başladığını açıkladı.

Milli Savunma Bakanlığından yapılan açıklamada, "Hava Kuvvetleri Komutanlığımıza ait 4 adet F-16 ve 71 personel, NATO Geliştirilmiş Hava Polisliği (Enhanced Air Policing-eAP) Blok-64 görevi kapsamında Romanya'daki Borcea Hava Üssü'ne intikal ederek, NATO hava sahasını koruma görevine başladı. Ülkemizin üstlendiği bu görev 31 Mart 2024 tarihine kadar devam edecek. Ev sahipliği için Romanya halkına teşekkür ediyor, kahraman personelimize görevlerinde başarılar diliyoruz" denildi. - ANKARA