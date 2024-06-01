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Türk Hava Kuvvetleri'nin 113. kuruluş yılı gösteri uçuşuyla kutlandı

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Türk Hava Kuvvetleri'nin kuruluşunun 113'üncü yılı Bakırköy'de gösteri uçuşuyla kutlandı. İstanbul Hava Kuvvetleri Müzesi'nde düzenlenen programa muharip uçakların gösterisi damga vurdu.

Türk Hava Kuvvetleri'nin kuruluşunun 113'üncü yılı Bakırköy'de gösteri uçuşuyla kutlandı.

Türk Hava Kuvvetlerinin kuruluşunun 113'ncü yılı nedeniyle İstanbul Hava Kuvvetleri Müzesinde muharip uçakların gösterisiyle bir programa düzenlendi. Program öncesi Hava Harp Okuluna ait bando takımı katılan vatandaşlar için bir konser verdi. Müzenin açık alanında yapılan programa Hava Harp Okulu Komutanı Hava Pilot Tümgeneral Ergin Dinç, Hava Pilot Yüzbaşı Emrah Bayrı, vatandaşlar ve davetliler katıldı.

Saygı duruşu ve İstiklal Marşının okunmasıyla başlayan programda Hava Pilot Yüzbaşı Emrah Bayrı, katılan vatandaşlar için bir söyleyişi gerçekleştirdi. Yüzbaşı Bayrı, Hava Harp Okuluna girişten pilot oluncaya kadar ki verilen eğitimle ilgili bilgiler verdi. Daha sonra gençlerin sorularını yanıtladı.

Söyleyişinin ardından Türk Hava Kuvvetlerine bağlı 111. Filo, 126. Filo, 193. Filo'ya bağlı F-16, F-4 ve Süper Mushsak uçakları bir gösteri yaptı. Vatandaşlar, uçuş gösterisinde heyecan dolu anlar yaşadı. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel

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