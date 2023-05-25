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Türk Hakimiyeti Anıtı tamamlandı

Türk Hakimiyeti Anıtı tamamlandı

Yerel Haberler

Bilecik'in Osmaneli ilçesinde üzerinde Selçuklu, Osmanlı ve Türk bayrağının bulunduğu Türk Hakimiyeti Anıtı tamamlandı.

Bilecik'in Osmaneli ilçesinde üzerinde Selçuklu, Osmanlı ve Türk bayrağının bulunduğu Türk Hakimiyeti Anıtı tamamlandı.

Osmaneli Belediyesinin Millet Bahçesi, Türk Hakimiyeti Anıtı, Alparslan Türkeş Parkı, Bisiklet ve Yürüyüş Yolları projelerinin yüzde 90'lık kısımları tamamlandı. Osmaneli Belediye Başkanı Münür Şahin, AK Parti İlçe Başkanı Şaban Güdem, il ve belediye meclis üyeleriyle projeleri yerinde inceledi. Burada kısa bir açıklama yapan Başkan Şahin, "Yatırımlarını kendi işçi, usta, mühendisleri ile yapan Osmaneli Belediyemiz, çok düşük maliyetlerle örnek projelerini tamamlıyor. İlçemizde birlik ve beraberlik içinde büyük değişim yaşanırken, belediye yatırımlarını hızla gerçekleştiriyor" dedi. - BİLECİK

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Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel

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