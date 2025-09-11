Türk Hackerlar İsrail Savunma Bakanı'nın Telefonunu Sızdırdı

İsrail basını, Türk hackerların İsrail Savunma Bakanı Israel Katz'ın kişisel telefon numarasını sosyal medyada yayınladığını ve Katz'ı görüntülü aradığını iddia etti.

Türk hackerların İsrail Savunma Bakanı Israel Katz'ın kişisel telefon numarasını sosyal medyada yayınladığı iddia edildi. İsrail basınında yer alan haberlerde, Türk hackerların, Katz'ın kişisel telefon numarasına ulaştıkları belirtilerek, Katz'ın Türk hackerların görüntülü aramasına cevap verdiği öne sürüldü. Sosyal medyada, Türk hackerların, Katz ile yaptığı iddia edilen görüntülü aramaya ilişkin bir ekran görüntüsü paylaşılırken, Katz'a ait olduğu öne sürülen telefon numarasının ise bir süre sonra kullanım dışı bırakıldığı belirtildi.

Haberlerde, numarasının sızdırılmasının ardından Katz'a binlerce nefret ve ölüm tehdidi mesajı atıldığı aktarıldı.

İsrail basını, ayrıca Katz'ın numarasının daha öncede kamuoyuna sızdırıldığını fakat Katz'ın söz konusu numarayı yıllardır kullanmaya devam ettiğini ifade etti. - TEL AVİV