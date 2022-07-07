Türk hacı adayları Arafat'ta çadırlarına yerleşti - Haberler

HABER

SON DAKİKA

GÜNCEL

EKONOMİ

MAGAZİN

SPOR

DÜNYA

TURİZM

TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Türk hacı adayları Arafat'ta çadırlarına yerleşti

İhlas Haber Ajansı - Yerel
 - Güncelleme:

Haccın en önemli farizası olan Arafat Vakfesini yarın dualarla yerine getirecek olan 37 bin 770 Türk hacı adayı Mekke'den ayrılıp 113 kilometrekarelik ovaya çıkarak çadırlarına yerleşti.

Haccın en önemli farizası olan Arafat Vakfesini yarın dualarla yerine getirecek olan 37 bin 770 Türk hacı adayı Mekke'den ayrılıp 113 kilometrekarelik ovaya çıkarak çadırlarına yerleşti.

Türk hacı adayları, Suudi Arabistan'ın Mekke kentinden ayrılarak, otobüslerle 23 kilometre uzaklıktaki Arafat Dağı'na ulaştı. Haccın en önemli farizası olan Arafat Vakfesini yarın dualarla yerine getirecek olan 37 bin 770 Türk hacı adayı, 113 kilometrekarelik ovaya çıkarak çadırlarına yerleşti. Yarın Arafat Vakfesinin ardından, akşam güneşin batışından sonra hacı adayları 10 kilometre aşağıya inip Müzdelife Vakfesine duracak. Müzdelife'de 70 adet taş toplayacak olan hacı adaylarından birçoğu şeytan taşlamak için farklı zamanlarda Mina'ya doğru hareket edecek, Müzdelife Vakfesini yaparak şeytan taşlamaya geçecekler.

Malikiler ve Hanefiler güneş doğduktan sonra Şafii ve Hanbeliler ise Müzdelife Vakfesinin hemen ardından şeytanı taşlayıp Mekke-i Mükerreme'ye geçecekler. Burada şükür kurbanlarının kesildiği haberini aldıktan sonra tıraş olup ihramdan çıkacaklar. Ardından ziyaret tavafını ve sa'yını yaparak hacı olma şerefine ulaşacaklar.

(İHA)

İhlas Haber Ajansı / Yerel

Yerel Güncel Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
Bu haber İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Haberler.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı İhlas Haber Ajansı kurumudur.
title