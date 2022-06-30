Türk hacı adayları 2 yıllık hasretin ardından kutsal topraklarda

Türk hacı adayları, Suudi Arabistan yönetiminin 2 yılın ardından yurt dışından hacı adaylarını kabul etmesiyle kutsal topraklara kavuştu. İhramlarını giyen hacı adayları, Kabe'yi ziyaret ediyor.

Suudi Arabistan, korona virüs salgınının başlamasından bu yana ilk kez bu yıl yabancı hacı adaylarını ülkeye kabul ediyor. Binlerce hacı adayı, 2 yıllık hasretin ardından kutsal topraklara kavuşuyor. Müslümanlar, Hicri 1443 yılının hac ibadeti için Mekke-i Mükerreme'ye gelmeye başladı. Dünyanın dört bir tarafından yola koyularak Cidde Havalimanı ve Cidde Limanına gelen hacı adayları, ihramlarını giyip mikat mahallinden geçerek Mekke şehrine geliyor. Yollar "Lebbeyk, Allahümme lebbeyk (Geldim Allah'ım, davetine geldim)" nidaları ile çınlarken, önce Medine-i Münevvere'ye gelip Peygamber Efendimiz Hz. Muhammed'in kabrini ziyaret eden hacı adayları, kara yolu ile Mekke'ye geçiyor. Hacı adaylarının Mekke'ye girişi 5 Temmuz'a kadar hac vizesi ile devam edecek.

Türk hacı adayları kutsal topraklarda

Telbiye, tekbir ve tesbihat ile gelen binlerce hacı adayı, Mekke'ye ulaşmanın heyecanını yaşıyor. Diyanet İşleri Başkanlığı'nın organizasyonunu takip etmekle görevli basın kafilesi de Prof. Dr. Emin Ay'ın duaları ve okuduğu ilahileri ile kutsal beldelere giriş yaptı. Kabe'ye kavuşanlar, ihramlı olarak umre tavaflarını Kabe'de huşu içerisinde yaptı. Daha sonra Safa ve Merve tepeleri arasında 7 şaft (tur) ile say vacibini yerine getiren hacı adayları, tıraş olarak ihramdan çıktı. Türk hacı adayları kutsal topraklara kavuşmanın heyecanını yaşadıklarını belirterek, hacca gelmeyi arzu edenlerin bu dileğinin en kısa zamanda gerçekleşmesi için dua etti.

"Bu nimete kavuştuğumuz için Rabbimize şükürler olsun"

Türk hacı adayı, "Kabe-i Muazzama'ya büyük bir hasretle kavuştuk. Fakat inşaatlar var. Kabe'nin etrafı kapatılmış. Dolayısıyla ziyaretlerde Müslümanlar biraz gariplik çekiyor. Fakat hamd olsun, bu nimete kavuştuğumuz için Rabbimize çok şükürler olsun. Rabbim hiç gelmeyenlere de nasip eylesin. Gelenlerin de haccını haccı mebrur eylesin inşallah" ifadeleriyle yaşadığı duyguları dile getirdi.

Türk hacı adayı Burak Varlık ise, "Kabe-i Muazzama'ya gelmek ilk kez nasip oldu. Umremizi bugün itibarıyla yaptık. Çok fazla bir yoğunluk yoktu. Cenabı Hak nasip etti. Elhamdülillah, çok mutluyum. Hac farizamızı yapmak için ilk adımını atmış olduk. Cenabı Hak isteyen herkese nasip etsin inşallah" diye konuştu.

Bu yıl yeni uygulamalar yürürlükte

Bu yıl inşaat çalışmalarının yoğun bir şekilde devam ettiği Kabe-i Muazzama'da hacı adayları yeni uygulamalarla da karşılaşıyor. Metaf alanına (Kabe'nin etrafında tavaf etmek için tahsis edilen yer, zemin) ihramı olmayanlar alınmıyor. İhramlı olmayan hacı adayları, ilk metafın dışında ve üst katlarda tavaf yapabiliyor. Ayrıca Hacerü'l esved taşı ile Kabe kapısı arasındaki kısım (Kabe duvarı) olarak bilinen 'mültezem'e, cennet taşı Hacer'ül Esved'e ve Kabe'nin duvarlarına yüz süren, hürmet gösteren hacılar, salgın tedbirleri gerekçe gösterilerek Kabe'nin etrafına bariyer konulması nedeniyle artık Kabe'ye hiçbir şekilde dokunamıyor. Daha önce sakin dönemlerde Hacer'ül Esved'i ziyaret eden Müslümanlar, Allah'ın evi Beytullah'a yüz sürerek dualar ediyordu. Kabe'nin içi gibi kabul edilen Hicri İsmail'de namaz kılıp huzur bulan hacı adayları, artık bu güzellikleri yaşayamıyor. Bariyerler yüzünden hiçbir yere dokunmak artık mümkün değil.

Safa ve Merve tepesinde taşların üzerinden selamlama imkanı da bu yıl bulunmuyor.

Kabe-i Muazzama'da inşaat çalışmaları da devam ediyor. Babüs Selam kapısında iki yeni dev minare inşa ediliyor. Ayrıca Mekke'deki bazı otellerin ve dükkanların halen kapalı olmasıyla sakinlik göze çarpıyor.

Kabe içinde ve yakınında 24 saat sağlık hizmeti

Suudi Arabistanlı yetkililer, tüm hastaneler ve sağlık merkezlerinin operasyonel planlarını tamamlayarak bu yılki hac sezonuna hazır olduğunu duyurdu. Hacılara sağlık hizmeti sağlamak için 3 acil durum merkezinin yanı sıra 2 acil durum hastanesi de Kabe içinde ve yakınında günde 24 saat hizmet verecek.

Ayrıca hac vizesi olmadan Harem sınırlarına girmeye çalışanlara kişi başına 2 bin 666 dolar ceza kesilecek.

Salgın gölgesinde hac ibadeti

Suudi Arabistan yönetimi, bu yıl salgın tedbirleri nedeniyle hac kontenjanlarını yine sınırlı tuttu ve yüzde 50 oranında düşürdü. Türkiye'den ise toplamda 37 bin 770 hacı adayı için kontenjan ayrıldı. Hac ibadeti için ülkeye giriş izni alan hacı adaylarına yönelik de salgın tedbirleri uygulanıyor. Bu çerçevede 65 yaş altı, iki doz aşılı ve son 72 saat içinde negatif PCR test sonucu ibraz eden Müslümanlar hac ibadetini yerine getirebilecek. Salgın öncesi yaklaşık 2 milyon hacı adayının yer aldığı hac mevsiminde bu yıl yaklaşık 1 milyon hacı adayı kutsal topraklara girebilecek.

Öte yandan, Covid-19 nedeniyle 2 yıldır yurt dışından hacı adayı kabul etmeyen Suudi Arabistan yönetimi, 2021'de yalnızca yurtiçinden 60 kişinin hac yapmasına izin verirken, 2020'de ise yine yurt içinden sadece bin kişinin hac ibadetini yerine getirmesine müsaade etmişti. - MEKKE

İhlas Haber Ajansı / Yerel