Türk Haber-Sen Erzurum Şubesi'nde İlk Kadın Başkan Seçildi

Türk Haber-Sen Erzurum Şubesi'nde İlk Kadın Başkan Seçildi
Türk Haber-Sen Erzurum Şubesi'nin 8. Olağan Genel Kurulu'nda Ayda Dikbaş, şubenin ilk kadın başkanı olarak seçildi. Genel kurula Türk Haber-Sen Genel Başkan Yardımcısı ve MHP Erzurum İl Başkan Yardımcıları da katıldı. Yeni başkan, kadınların sendikal yaşamda daha fazla yer alması için çalışacağını belirtti.

Türk Haber-Sen Erzurum Şubesi'nin 8. Olağan Genel Kurulu, Mücadele Konağı'nda gerçekleştirildi. Gerçekleştirilen seçim sonucunda Ayda Dikbaş, Türk Haber-Sen Erzurum Şubesi'nin ilk kadın başkanı oldu. Başkan yardımcılığına ise Gülcan Korukçu Nazlı seçildi.

Genel kurula, Türk Haber-Sen Genel Başkan Yardımcısı Ahmet Önder Kazancı ile MHP Erzurum İl Başkan Yardımcıları Ömer Metin, İbrahim Dumlu, Ömer Tuğrul Kılıç, Hasan Tercanlı ve Erkut Gözgeç de katıldı.

Türk Haber-Sen Genel Başkan Yardımcısı Ahmet Önder Kazancı yaptığı açıklamada, "Erzurum teşkilatımızın ilk kadın başkanını seçmesi bizleri son derece gururlandırdı. Kadınların sendikal yaşamda daha fazla yer alması, teşkilatlarımızın gücüne güç katacaktır." dedi.

Yeni Şube Başkanı Ayda Dikbaş ise, "Bu görevi büyük bir sorumluluk bilinciyle devralıyorum. Kadın emeğinin sendikal alanda daha görünür olması için çalışacağız." ifadelerini kullandı. - ERZURUM

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
