Türk gazeteci Suudi Arabistan'da gözaltına alındı

Suudi Arabistan'da gözaltına alınan Türk gazeteci Kurtuluş Demirbaş'ın eşi Pınar Demirbaş, "Eşimin siyasi nedenden dolayı orada tutulduğunu öğrendim. Endişeliyim" dedi.

U19 futbol maçlarını takip etmek için görevli olarak Suudi Arabistan'a giden Sinoplu kameraman Kurtuluş Demirbaş, burada gözaltına alındı. 6 Temmuz Cumartesi günü Türkiye'ye dönmesi beklenen Kurtuluş Demirbaş'tan haber alamadıklarını belirten eşi Pınar Demirbaş, "Eşim görevini yapmak için Sudi Arabistan'a gitti. Kendisi orada görev yaparken en son 6 Haziran günü görevini bitirdikten sonra kimliği belirlenemeyen 3 kişi tarafından alınıyor ve götürülüyor. Eşimin arkadaşları onları takip edip, eşimin götürüldüğü binaya kadar gidiyor. Daha sonra 2 arkadaşı bilgi almak için gidiyor ama onlara da 'burada uzaklaşın, yoksa sizin de başınız sıkıntıya girer' diyorlar. Sonra arkadaşları aşağıda bahçede beklemeye başlıyor. Onlara orada bulunan insanlar 'bahçede beklemeyin' diyor. Eşimin özel eşyalarını ve pasaportunu kabul etmemişler, arkadaşlarıyla birlikte Türkiye'ye göndermişler. Ekip arkadaşları Türkiye'ye geldikten sonra onlarla konuştum. Onlar da bana fazla bilgi aktarımı yapamadılar sadece olan olayları anlattılar" dedi.

Eşinin neden gözaltına alındığına dair Suudi makamlarından bir bilgi verilmediğini kaydeden Demirbaş, "Eşimi kim aldı, amaçları nedir? Daha sonra ben bakanlıklara, yani ulaşabileceğim her yere yazılarımı yazdım. En son acil durum merkezini aradım. Oradan bana bu konuyla ilgili olarak Muhammed Celal Bey'in ilgilendiğini söylediler. Dün kendisiyle görüştüm ve eşimin durumunu sordum. Muhammed Celal Bey ise bana eşimin tutuklu olduğunu ve soruşturmanın devam ettiğini söyledi. Sağlık durumunun da iyi olduğunu söyledi fakat ben bu konuda her zaman endişeliyim. Eşimin neden orada tutulduğunu sorduğumda ise bana 'siyasi nedenden dolayı' dedi. Yetkili makamlardan bu konuyla ilgili destek bekliyorum" diye konuştu.

Dışişleri Bakanlığı kaynakları, dün konuyla ilgili Kurtuluş Demirbaş'ın durumu hakkında Suudi Arabistan makamlarından bilgi talep edildiğini bildirmişti. - SİNOP