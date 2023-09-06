Türk fintek şirketleri Bakü'de yatırımcılarla buluştu

Türkiye'nin fintek ekosistemi ile Azerbaycan'ın finansal ekosistemini bir araya getiren Azerbaycan ve Türkiye Fintek Forumu, Bakü'de gerçekleştirildi. Forumda konuşan Türkiye Ödeme ve Elektronik Para Kuruluşları Birliği (TÖDEB) Başkanı Ufuk Bilgetekin, "Üst düzey bürokratlarımızın çizdikleri yolu sektör temsilcileri olarak takip etmek ve geliştirmek amacındayız" dedi.

Türkiye'den 20'den fazla fintek şirketinin katıldığı, Azerbaycan ve Türkiye Fintek Forumu'nda Fintek alanındaki fırsatlar konuşuldu. Türkiye Ödeme ve Elektronik Para Kuruluşları Birliği (TÖDEB) ve Azerbaycan Finansal Teknoloji Derneği (AzFina) işbirliğiyle Fintech Innovation Hub'ın (FTIHUB) organizasyonuyla düzenlenen forum, Türkiye ve Azerbaycan finansal teknoloji sektörünün önde gelen isimlerini ağırladı. Bakü'de ilki gerçekleşen Azerbaycan ve Türkiye Fintek Forumu'na, TÖDEB Başkanı Ufuk Bilgetekin, Azerbaycan Merkez Bankası Başkan Yardımcısı Kamale Gurbanova, Azerbaycan Bankalar Birliği Başkanı Zakir Nuriyev ve AzFina Başkanı Ruslan Talıbov başta olmak üzere 160'ı aşkın kişi katıldı.

"Yeni kabul edilen kanun, tüketicilere daha modern ve erişilebilir hizmet sunulmasını sağlayacak"

Fintekler olmadan maliye ekosistemini hayal etmenin mümkün olmadığını vurgulayan Azerbaycan Merkez Bankası Başkan Yardımcısı Kamale Gurbanova, "Bugün Azerbaycan Merkez Bankası ve ilgili kurumlar tarafından fintek sektörünün gelişmesi için çeşitli çalışmalar yapılıyor. Yapılan çalışmalar ülkede finteklere olan talep ve tekliflerin artırılmasına, fintek sektörünün gelişmesi için gerekli olan ortamın oluşturulmasına destek olacak. Altı ay içinde ülkede faaliyet gösteren ödeme kuruluşlarının, elektronik para kuruluşlarının yasalara uygun bir şekilde lisans alması için süre verildi. Yeni kabul edilen kanun, ülkedeki ödeme ekosisteminin oluşturulmasını, bu sistemin daha da gelişmesini, tüketicilere daha modern ve erişilebilir hizmet sunulmasını sağlayacak" ifadelerini kullandı.

"Azerbaycan fintekleri için Türkiye pazarı önem taşıyor"

Dünyada Fintek alanına 2023 yılının ilk yarısında 52 milyar dolar yatırım yapıldığını dile getiren Azerbaycan Finansal Teknoloji Derneği Başkanı Ruslan Talıbov, "Azerbaycan'da fintek alanında dayanıklılığı temin etmek için, Azerbaycan Merkez Bankası, sektördeki oyuncular ve ekosistemle birlikte gerekli adımları atıyor. Yeni onaylanan kanun kapsamında fintekler artık para transferleri yapabilecek, yasal ve bireysel kişilere ödeme hesapları açarak onlara hizmet verebilecek, kredi verebilecek ve bunun gibi birçok imkanların kapıları şirketler için açıldı. Azerbaycan pazarının Türk finteklerinin ilgisini yeteri kadar çekeceğine inanıyorum. Aynı şekilde Azerbaycan Fintekleri için Türkiye pazarı önem taşıyor. Bölgesel ve global aktörlere dönüşmek isteyen şirketler Türkiye pazarındaki tecrübeden yararlanarak diğer global pazarlara çıkmaya hazır olacaklardır" dedi.

"Üst düzey bürokratlarımızın çizdikleri yolu sektör temsilcileri olarak takip etmek ve geliştirmek amacındayız"

Forumdaki konuşmasında, iki ülkenin finansal teknoloji alanında uzmanlaşmış sektör temsilcilerinin bir araya gelmesinin Türkiye ve Azerbaycan Fintek ekosisteminin sağlamlaştırılmasına yönelik kararlılığın yansıması olduğunu ifade eden TÖDEB Başkanı Ufuk Bilgetekin, "Bu bağlılık ile Türkiye ve Azerbaycan'ın aynı köklerden çıkan tarihi birlikteliğinin finansal teknolojiler gibi geleceğe yansıması olan bir sektörde yaşatmaya ve güçlendirmeye devam edeceğiz. Geleceğe baktığımızda fintek sektörünün hala büyümeye devam edeceğini hepimiz görüyoruz ve biliyoruz. Daha fazla dijitalleşme, yapay zeka, blok zincir teknolojisi gibi yeniliklerle finansal hizmetler daha da erişilebilir ve güvenli hale gelecek. Bu teknolojiler sadece sektörü değil aynı zamanda ekonomileri ve toplumları da dönüştürecek. Bugün iki kardeş ülkenin finansal teknolojiler alanında işbirliğinin tarihinde önemli bir nokta olarak anılacaktır. Üst düzey bürokratlarımızın çizdikleri yolu sektör temsilcileri olarak takip etmek ve geliştirmek amacındayız. Türkiye ve Azerbaycan girişimcileri önleri açılıp desteklendiklerinde neler yapabileceklerini gösterdiler ve göstermeye devam edeceklerdir" diye konuştu.

Azerbaycan Bankalar Birliği Başkanı Zakir Nuriyev, bu tür etkinliklerin Azerbaycan ve Türkiye'nin kuruluşları tarafından düzenlenmesinin fintek sektörünün gelişmesinde önemli katkılar sağlayacağını ifade ederek, Türkiye'nin bu sektördeki tecrübesinin Azerbaycan için büyük yararları olacağını dile getirdi.

"Tecrübelerimizi meslektaşlarımıza aktarmaya başladık"

Yaptığı açıklamada, TÖDEB olarak Bakü'de bulunmaktan mutluluk duyduğunu belirten Bilgetekin, "TÖDEB olarak bir ilki daha gerçekleştiriyoruz. Burada birçok üyemiz ile beraber Azerbaycan fintek şirketleriyle bir araya geldik. Bugün, Azerbaycan Merkez Bankası Başkan Yardımcısı da buradaydı ve Azerbaycan fintek şirketleriyle alakalı kanunun müjdesini verdi. Yaklaşık 10 yıl önce de biz '6493' sayılı kanuna ilişkin, aynı heyecanı yaşıyorduk. Dolayısıyla bu kanunlar, başlangıçta zorlayıcı gibi gözükse de ileriye dönük sektörün çok daha büyük yerlere gelmesini sağlayan kaçınılmaz fırsatlar. Bu forumla da Türkiye'de faaliyet gösteren fintek şirketlerimiz, Azerbaycan'da faaliyet gösteren fintek şirketlerimiz ile bir araya gelerek potansiyel iş birlikteliklerini konuşmaya başladılar. Tecrübelerimizi buradaki meslektaşlarımıza aktarmaya başladık. Sonuçta iki devlet, bir millet gibi yaşıyor olmanın finansal teknolojiler tarafına da yansıması ile alakalı birliktelikleri konuşuyor olacağız. Bugün 6 Eylül'de ilkini gerçekleştirdiğimiz Türk-Azerbaycan Fintech Formu'nun ikinci ayağını yine İstanbul'da yapıyor olacağız. Bu forumun tüm katılımcılara hayırlı olmasını diliyorum" diye konuştu.

Dijital ödeme sistemlerinde, iş modelleri, finansal hizmetler ve ürünler, teknoloji çözümleri ve regülasyonlara kadar birçok konunun değerlendirildiği forumda, sektörün uzman konuşmacıları güncel eğilimleri ve gelecekteki işbirliklerini ele aldı. - BAKÜ