Türk Ev ve Mutfak Eşyaları Sektöründe İhracat Trendi Yukarı Yöneldi

Türk ev ve mutfak eşyaları sektöründe kayıplar azalırken, yönünü yukarı çevirdi.

Türk ev ve mutfak eşyaları sektörü mart ayında 263 milyon dolar ihracat gerçekleştirirken, ilk iki ayda yaşanan yüzde 10'luk kayıp yönünü yukarı çevirdi. İlk üç aydaki düşüş 6.4'e geriledi. Ev ve Mutfak Eşyaları Sanayicileri ve İhracatçılar Derneği Başkanı Talha Ozger,

ilk üç aylık rakamların geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 6.4'lük bir düşüşü göstermesine karşılık, ilk iki ayda bu düşüşün yüzde 10 olduğunu ve mart ayında trendin yönünü yukarı çevirdiğine dikkat çekti. Sektör olarak en büyük pazarın Avrupa olduğunu belirten Özger, "İlk 5 pazarımızın Avrupa ülkeleri olduğunu ve bu 5 pazarın toplam ihracatımızın yüzde 30'unu oluşturduğunu görüyoruz. Yine alt ürün grupları bazında incelediğimizde de benzer şekilde en önemli pazarlarımız Avrupa ülkeleri. Avrupa'da yaşanan sıkıntılara rağmen hem Mart ayındaki yükseliş hem de birim değerindeki yüzde 1.4 artış sektör için umut verici. Sektörü küresel ölçekte incelediğimizde ev ve mutfak eşyaları sektöründe 6'ncı sıradaki yerimizi koruduğumuzu söyleyebiliriz. Çin dahil en büyük 10 ihracatçı ülkenin toplam sektör ihracatının yüzde 85'ini oluşturduğu bir ortamda Türkiye'nin pazardan yüzde 2.62'lik pay almasını son derece önemli buluyoruz" ifadelerini kullandı. - İSTANBUL