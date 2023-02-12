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Türk ekiplerden Çin ekiplerine ekmek arası otlu peynir ikramı

Yerel Haberler

Türk ekiplerden Çin ekiplerine ekmek arası otlu peynir ikramı

Türk arama kurtarma ekipleri, Çin arama kurtarma ekiplerine ekmek arası otlu peynir ikram etti.

Türk arama kurtarma ekipleri, Çin arama kurtarma ekiplerine ekmek arası otlu peynir ikram etti.

Kahramanmaraş merkezli 7.7 ve 7.6 büyüklüğünde olan ve 10 ili etkileyen depremler Hatay'da da büyük hasara neden olmuştu. Pek çok ülke, deprem bölgelerine arama kurtarma ekiplerini göndermişti. Bu ülkelerden biri de Çin oldu. Çinli arama kurtarma ekipleri ve Türk arama kurtarma ekipleri Hatay'da enkaz altında kalanları kurtarmaya çalışırken, Türk ekipler Çinli görevlilere ekmek arası otlu peynir ikramında bulundu. - HATAY

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Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel

Çin Halk Cumhuriyeti Hatay Yerel Haberler

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